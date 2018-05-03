Джессика Альба и Кэш Уоррен крепко держались за руки в аэропорту

Джессика Альба и Кэш Уоррен живут счастливо в браке вот уже 10 лет, но до сих пор смотрят друг на друга с той же нежностью, как и в день первой встречи. Супруги устраивают друг другу романтические свидания, выходят вместе в свет и путешествуют. Так, майские праздники они провели в Мексике, а вчера вернулись в Лос-Анджелес. Папарацци сфотографировали парочку в аэропорту.

Джессика и Кэш крепко держались за руки и направлялись к автомобилю. Актриса выглядела уставшей, а вот ее супруг приветливо улыбался папарацци, которые подкараулили пару на улице. Фотографии разлетелись по страницам зарубежных СМИ. К слову, Кэш и Джессика даже в повседневной жизни выглядят стильно. На актрисе в тот день был серый спортивный костюм, куртка и белые кеды, а на ее супруге — джинсы, футболка и кардиган.

Джессика Альба и Кэш Уоррен

Напомним, что Джессика Альба и Кэш Уоррен поженились в 2008 году. Супруги воспитывают двоих дочерей: Хэвен и Онор, а также сына Хейса Джессика, которого актриса родила 31 декабря прошлого года.