«Мужчины сами виноваты»: Александра Харитонова обосновала женские измены

В последнее время 33-летняя звезда «Дома-2» Александра Харитонова все чаще рассуждает о любви и изменах. Подписчики полагают, что она делится с ними подробностями личной жизни, так как она пока в поиске мужа. На днях знаменитость вновь подняла вопрос о неверности и на этот раз — женской. Она считает, что доля ответственности за подобное поведение «половин» лежит на самих мужчинах, которые слишком много говорят о сексе.

Александра Харитонова — одна из самых откровенных звезд шоу-бизнеса. Она не скрывает своего отношения ко многим интимным вещам. Селебрити решила обосновать женские измены. По ее мнению, мужчины часто рассказывают о том, какая их партнерша в постели, а потом удивляются, что избранница уходит к другу или приятелю, которому он о ней рассказывал: «Мужчины, перестаньте все обсасывать, перестаньте делиться своими „победами“. Если бы девушка начала бы говорить о вас всем своим подругам, поверьте, зачастую, вам было бы стыдно. В общем, вы сами во всем виноваты».

В ролике на странице Харитоновой она допустила нецензурное выражение, потому мы не можем его опубликовать, но суть состоит в том, что Александре очень не нравится мужская болтливость. Она считает, что многие представители сильного пола любят поговорить о любовных победах еще больше, чем женщины. Вместе с тем она подчеркивает, что ни одна дама не станет хвалить своего сексуального партнера подругам, чтобы те «не положили на него глаз».

Многие подписчики согласны с мнением Александры, но есть и те, кто просит ее перестать обсуждать тему интимных отношений: «Если мужчина так поступает, это означает что он слабый и за счет этого хочет возвыситься в глазах других самцов. Сильный знает за себя, кто он на самом деле, потому ему нет необходимости доказывать это остальным». «Те, кто обсасывают подробности своей интимной жизни, это не мужчины!» «Да, мужики хуже баб бывают». «Сколько можно о сексе говорить? Не стыдно?» «Я мужчина и я никогда не рассказывал своим друзьям о сексе со своими девушками». «У кого что болит, что тут скажешь?»

В мужских же изменах Александра Харитонова винит женщин. Она считает, что жены часто скованно ведут себя в постели, не хотят экспериментировать и становятся неинтересными своим супругам, которые ищут «утешения» на стороне. Казалось бы, знания Александры в любовных делах сравнимы с экспертными, но она все же пока не вышла замуж, в чем ее часто упрекают. Харитонова не сильно расстраивается по этому поводу, но знает причину, по которой пока не построила семью.

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