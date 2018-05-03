Зейн Малик решил сделать Джиджи Хадид предложение

Как известно, Зейн Малик (Zayn) и Джиджи Хадид (Gigi) снова вместе, ура! Теперь парень не хочет отпускать возлюбленную ни на шаг и даже решил сделать ей предложение, рассказал друг певца.

«Они уже давно обсуждали этот вопрос, но тогда ни один из них не было готов к такому серьезному шагу. После расставания Зейн кардинально изменил свои взгляды на вещи, он очень боится снова потерять Джиджи. Мы уже присматриваем кольцо, так что, скорее всего, свадьба не за горами».