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Зейн Малик решил сделать Джиджи Хадид предложение
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Зейн Малик решил сделать Джиджи Хадид предложение 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Как известно, Зейн Малик (Zayn) и Джиджи Хадид (Gigi) снова вместе, ура! Теперь парень не хочет отпускать возлюбленную ни на шаг и даже решил сделать ей предложение, рассказал друг певца.
«Они уже давно обсуждали этот вопрос, но тогда ни один из них не было готов к такому серьезному шагу. После расставания Зейн кардинально изменил свои взгляды на вещи, он очень боится снова потерять Джиджи. Мы уже присматриваем кольцо, так что, скорее всего, свадьба не за горами».
Если парочка все-таки соберется пожениться, то Джиджи придется сильно постараться, чтобы убедить свою сестру Беллу Хадид (Bella) в том, что Зейн — отличный парень. По слухам, она против их воссоединения, так как убеждена, что певец снова оставит девушку с разбитым сердцем.
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