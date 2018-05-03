Герхард Шредер увел жену у мстительного корейца 

Житель Южной Кореи подал в суд на Герхарда Шредера, бывшего канцлера Германии. Кореец требует компенсации в 93 тысячи долларов за то, что 73-летний политик увёл у него жену, сообщает "Ридус".
Свадьба между политиком и 48-летней Ким должна будет состояться осенью этого года. Однако регистрации отношений противится бывший муж Ким, который требует от Шредера денег.
Кореец считает, что экс-глава правительства ФРГ виновен в разрушении его семьи и должен ответить за моральные страдания брошенного супруга. Кроме того, корейца задело то, что жена публично объявила о намерении выйти замуж, тем самым прилюдно оскорбив его честь.
Для Шредера это будет уже пятым браком. Бывший канцлер планирует выучить корейский и начать жить полноценной жизнью со своей избранницей.
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Фото: Daniel Karmann / ТАСС