Красавица дня: прелестная дагестанка Патина

Красавица дня: прелестная дагестанка ПатинаПатина — молодая мамочка, любящая жена и необыкновенно красивая девушка. На девушку в Instagram подписано 180 тысяч человек, основное количество подписчиков прибавилось после невероятно красивой свадьбы девушки, кадры с которой до сих пор популярны с сети.

Сейчас Патина занимается воспитанием юного джигита и владеет шоурумом. Желаем нашей конкурсантке и всей ее семье здоровья, любви и удачи.

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