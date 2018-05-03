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Организатор свадеб нашла гениальный способ, как использовать цветы, оставшиеся после торжеств
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Организатор свадеб нашла гениальный способ, как использовать цветы, оставшиеся после торжеств 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Свадьба — это очень радостное и красивое событие, но после торжества остается много незавявших цветов, которые идут в мусор.
Организатор свадеб Дженнифер Грув никак не могла смириться с таким расточительством, и ей в голову пришла замечательная идея их повторного использования.
Вместо того чтобы отправлять букеты в мусорный бак, Дженнифер решила развозить их по домам престарелых, больницам и так далее.
Ведь в этом случае они принесут людям радость, в которой они так сильно нуждаются!
Женщина организовала специальную службу, которая теперь дарит радость пожилым, больным и нуждающимся людям.
Они так рады букетам! Ведь так приятно, когда кто-то решил подарить вам цветы. Это значит, что день удался, и что еще не все потеряно в этой жизни.
Поступки, затрагивающие сердца людей — это прекрасно. Если вам тоже понравилась эта идея, поделитесь статьей с друзьями!
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