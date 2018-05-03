Эйдан Тернер обручился с девушкой на 10 лет моложе себя

Звезда трилогии «Хоббит» и сериала «Полдарк» Эйдан Тернер крайне редко мелькает в светской хронике, успешно охраняя свою личную жизнь от внимания СМИ — однако прессе удалось узнать, что не так давно актер обручился, причем избранницей его стала девушка на 10 лет моложе самого Тернера.

Меньше года назад Эйдан Тернер расстался со своей девушкой, художницей Нетти Уэйкфилд, но, похоже, уже успел справиться с разрывом — по крайней мере, если верить инсайдерам Mail Online, которые утверждают, что Тернер помолвлен с 24-летней девушкой-адвокатом из Глостера.

Интересно, что не так давно сам актер в очередном интервью порассуждал на тему вторых половинок и подчеркнул, что это не всегда «безвредно»:

«Не думаю, что так уж верю в идею вторых половинок. Да, полагаю, можно найти человека, которого будешь любить всю жизнь, спустя долгие годы. Я знаком с парами, которые прожили вместе полвека и по-прежнему счастливы. Но это может быть опасно и пагубно — настолько полагаться на кого-то». попкорнnews