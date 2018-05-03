«Я не беременна»: Алена Водонаева в странном наряде отметила годовщину отношений

35-летняя телезвезда Алена Водонаева на днях отметила годовщину отношений со вторым мужем, которым стал известный диджей Алексей Косинус . Она опровергла слухи о пополнении в своей семье, где уже растет семилетний сын Богдан от бывшего супруга, бизнесмена Алексея Малакеева. Но внимание пользователей привлекли не откровения знаменитости о своей личной жизни, а ее одежда на фото.

Экс-участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева вспомнила, как начинались ее отношения с нынешним мужем, которым в октябре прошлого года стал музыкант Алексей Косинус. Она отправилась с избранником на концерт, указав, что в 2017-м сблизилась с ним при подобных обстоятельствах: «Год назад здесь все и началось. Пошла на концерт с Лешей как с другом, вернулась — уже нет. При этом мы уже девять месяцев женаты. Кстати, я не беременна, как многие пишут у меня в комментариях. Это так, к слову. Просто невыносимо читать эту бредотень».

Для «выхода в свет» Алена выбрала наряд, который обсуждают ее поклонники и недоброжелатели. Дело в том, что Водонаева спортивные штаны надела с высокими желтыми носками и… фиолетовыми шлепанцами, которые обычно носят на босую ногу. Они не оставили равнодушными ее подписчиков в Инстаграме: «Класс, это, наверное, очень модно?» «Стильная дама, ха-ха». «Странный наряд, я считаю, что они не сочетаются между собой». «Носки — супер, а с тапками — так вообще отпад!» «Отметила годовщину? Поздравляем!» «Аленка — ты супер, юмор твой оценили. Жаль, что не беременна».

Фанаты с нетерпением ждут новости о беременности Алены Водонаевой, но пока она с возлюбленным посвящает много времени работе и отдыху, путешествуя по разным странам. Поклонники восхищаются молодыми людьми, а недоброжелатели заявляют, что муж и жена якобы не подходят друг другу и вместе выглядят довольно мрачной парой. Алена Водонаева не обращает особого внимание на злопыхателей и считает, что у нее с мужем много общего, подчеркивая, что их связала судьба.

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