Ещё
«Я не беременна»: Алена Водонаева в странном наряде отметила годовщину отношений
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Я не беременна»: Алена Водонаева в странном наряде отметила годовщину отношений 

Eva.ru 3 часа назад
Фото: Eva.ru
35-летняя телезвезда Алена Водонаева на днях отметила годовщину отношений со вторым мужем, которым стал известный диджей Алексей Косинус. Она опровергла слухи о пополнении в своей семье, где уже растет семилетний сын Богдан от бывшего супруга, бизнесмена Алексея Малакеева. Но внимание пользователей привлекли не откровения знаменитости о своей личной жизни, а ее одежда на фото.
Экс-участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева вспомнила, как начинались ее отношения с нынешним мужем, которым в октябре прошлого года стал музыкант Алексей Косинус. Она отправилась с избранником на концерт, указав, что в 2017-м сблизилась с ним при подобных обстоятельствах: «Год назад здесь все и началось. Пошла на концерт с Лешей как с другом, вернулась — уже нет. При этом мы уже девять месяцев женаты. Кстати, я не беременна, как многие пишут у меня в комментариях. Это так, к слову. Просто невыносимо читать эту бредотень».
Для «выхода в свет» Алена выбрала наряд, который обсуждают ее поклонники и недоброжелатели. Дело в том, что Водонаева спортивные штаны надела с высокими желтыми носками и… фиолетовыми шлепанцами, которые обычно носят на босую ногу. Они не оставили равнодушными ее подписчиков в Инстаграме: «Класс, это, наверное, очень модно?» «Стильная дама, ха-ха». «Странный наряд, я считаю, что они не сочетаются между собой». «Носки — супер, а с тапками — так вообще отпад!» «Отметила годовщину? Поздравляем!» «Аленка — ты супер, юмор твой оценили. Жаль, что не беременна».
Фанаты с нетерпением ждут новости о беременности Алены Водонаевой, но пока она с возлюбленным посвящает много времени работе и отдыху, путешествуя по разным странам. Поклонники восхищаются молодыми людьми, а недоброжелатели заявляют, что муж и жена якобы не подходят друг другу и вместе выглядят довольно мрачной парой. Алена Водонаева не обращает особого внимание на злопыхателей и считает, что у нее с мужем много общего, подчеркивая, что их связала судьба.
Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, «Одноклассники», чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
Eva.ru: последние новости
«Мужчины сами виноваты»: Александра Харитонова обосновала женские измены Сходство Алены Шишковой с матерью поразило поклонников «Невеста хороша»: Дарья Мороз нарядила собаку в свадебную фату
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова на отдыхе скинула купальник84
Дженнифер Лопес сверкнула утягивающим бельем2
Бабкина показала фото в купальнике28
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях107
Опасность глазированных сырков: громкие скандалы29
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
26:14
Опасность глазированных сырков: громкие скандалы
Еда
03:11
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Звёзды
03:35
Из чего на самом деле делают сыр
Еда
03:57
Названы вещи, о которых врут все девушки
Психология
04:17
Что станет с мозгом, если похудеть
Здоровье
10:01
Дети-убийцы, которые растут в тюрьме
Дети
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение