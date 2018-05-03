Репортаж: Препати премии «Ру-ТВ 2018»

Корреспондент Sobesednik.ru побывал на вечеринке, устроенной по случаю грядущей премии «Ру-ТВ».

Разгоряченные звезды откровенничали как никогда. Вика Дайнеко рассуждала о свадьбе, а Полина Гагарина — об интиме.

Грудь Ани произвела фурор

Анна Седокова появилась в роскошном платье, максимально демонстрирующем ее сексуальные формы. Расчет Анечки оправдался: внушительная оголенная грудь певицы сразу привлекла внимание представителей сильного пола. Седокова была в восторге, поднялась на сцену и сразу перевела разговор на интимную тему.

— Я много понимаю в сексе! — заявила девушка своему напарнику, ничуть не смутившись.

Увидев Николая Баскова , Седокова тут же переключила свое внимание на него. Спустя несколько секунд собравшиеся поняли: экс-звезда «ВИА Гры» имеет на него серьезные виды.

— Я вынуждена создать с ним отношения, — заявила девушка. — Он собирает у меня много просмотров в инстаграме.

Басков отмахиваться не стал, тем самым в очередной раз дав повод усомниться в его отношениях с Викой Лопыревой. С моделью, на которой собирался жениться еще в прошлом году, он теперь появляется редко. Впрочем, официально о расставании он еще не объявлял.

Появилась на церемонии и бывшая подружка Баскова — Софи. Правда, с тенором она в этот вечер общалась на расстоянии. Певица призналась, что сейчас активно строит сольную карьеру и на днях выпустила новую песню про красную помаду.

Сам Басков был расположен к Полине Гагариной. Та в этот вечер не могла скрыть своей печали. Ее в очередной раз прокатили мимо номинации, в которой награждают самых сексуальных. Как выяснилось, Полина из-за этого сильно расстроилась.

— Я думала, что еще ничего, но меня не номинировали, — сетовала Полина. — Секс никогда не был моим главным оружием. У меня оно другое. Хотя я вроде и разделась в своем последнем клипе.

Певица надеется, что ее все же оценят в дальнейшем, поэтому новый клип она уже пообещала выпустить не менее жарким. Кстати, для певицы сейчас наступили не слишком радостные времена. Как оказалось, ее близких сразил сезонный вирус.

— Заболела вся семья: мама, дети, — пояснила певица. — Няня только выздоровела, мы с мужем еле держимся. Что за весна такая: до этого не помню такого.

Дайнеко вдохновляется любовью

Солисты группы «Город 312» светились от счастья. Ая, кажется, в последнее время еще больше помолодела. Как выяснилось, все благодаря талассотерапии. Омолаживаться водорослями звезде понравилось, поэтому она теперь регулярно ходит на подобные процедуры.

О своем выходе из декретного отпуска в этот вечер объявила и Виктория Дайнеко . Вскоре певица собирается презентовать новую песню, а также выпустить альбом. На вечеринку она пришла в одиночестве.

Буквально на днях вокруг Вики разгорелся скандал. Дайнеко застукали с неизвестным мужчиной в одном из столичных ресторанов. Поговаривают, что именно этот незнакомец и есть нынешний любовник певицы, который помогает ей забыть о расставании с мужем. Впрочем, Дайнеко на эту тему старается не распространяться.

— Я достаточно часто встречаюсь с мужчинами, — пыталась отвертеться певица. — Так уж вышло, что с детства больше дружу с мальчиками. Не знала, что за мной следят. Но отнеслась к этому нормально. Всякое бывает: я все-таки певица.

Виктория Дайнеко // Фото: Артем Костенко

Впрочем, о браке Дайнеко старается говорить очень аккуратно. После неудачного союза с отцом своей дочки — музыкантом Дмитрием Клейманом — певица теперь подходит к этому вопросу с большой настороженностью. Поэтому все разговоры о будущем бракосочетании отметает на корню.

— Почему сразу свадьба? — удивилась артистка. — Конечно, все возможно. Но я не хочу говорить на эту тему. Могу сказать, что я вдохновляюсь л­юбовью.

Анна Калашникова радовала платьем, под которым не оказалось нижнего белья. Во время вечеринки она нежно общалась с модным певцом Владимиром, который в этот вечер презентовал еще и очередной клип. Отпрянув от жаркой Калашниковой, артист признался, что на съемках пережил немало трудных моментов.

— Мы снимали на крыше одной из столичных высоток, — рассказал певец. — Погода в тот день не радовала: шел снег, был ужасный ветер. В общем, безумно холодно. Но мы это сделали.

Под конец праздника в зале по­явился бывший партнер певицы Натали — МС Дони. На праздник рэпер пришел с новой блондинкой. Приглядевшись, журналисты распознали в спутнице Дони одну из участниц «Дома-2» Марго. До прихода на проект девушка занималась сомнительной деятельностью — эскортом. Впрочем, темное прошлое белокурой красотки Дони не смущало. Они держались за руки и выглядели абсолютно счастливыми.