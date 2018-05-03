Михаил Лабковский: почему мы боремся с женщинами?

Основная проблема всех отношений в том, что люди не сотрудничают, а сражаются. Мужчины и женщины затевают какие-то игры.

Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»

Этот принцип работает почти везде, включая карьеру и бизнес. Результат: люди просят войну, и они ее получают. Начиная со знакомства с девушкой до того момента, как она оказывается в вашей постели. И даже после этого.

Почему мужчины выбирают ходы и тактики, вместо того, чтобы просто расслабиться и быть собой?

Уверенный мужчина никого «завоевывать» не будет

Начну издалека. На одной из моих лекций в зале присутствовала женщина-коуч. Она подняла руку и задала вопрос: « Михаил , вот я читаю лекции, так же, как и вы, но мне вечно приходится доказывать им, что я не медведь. Я нахожусь в постоянном напряжении, потому что чувствую, что клиенты мне не доверяют. Вечно придумываю способы завоевать это доверие, но ничего не помогает. Как быть?».

Дело в том, что вы сражаетесь со своими клиентами. У вас своего рода конфронтация. А я — нет. Я люблю аудиторию и мне не приходит в голову с ней бороться.

Мы начинаем защищаться, когда чувствуем себя неуверенно. Нам начинает казаться, что кругом враги. Это результат внутреннего страха. Когда речь идет об интимных отношениях, то тут срабатывает страх быть отвергнутым, униженным, оскорбленным.

Мы начинаем защищаться, когда чувствуем себя неуверенно

У женщин подобный страх тоже присутствует в не меньшем количестве. Отсюда все эти игры в «недоступность». Все эти посылы, типа «завоюй меня». Только вот уверенный в себе мужчина никого «завоевывать» не собирается. А неуверенный быстро втягивается в эту игру. Он начинает ухаживать, звонить, проявлять знаки внимания чтобы в конце «одержать победу» и получить «доступ к телу».

После этой победы он закономерно пропадает. Не потому, что получил, что хотел, физически удовлетворился. А потому, что смысла сражаться больше нет, «победу», как ему кажется, он уже одержал, нечего тратить дальше время.

Но, на минуточку, а мужчине не обидно, что его не хотели «за просто так»? За то, что он вот такой человек, с таким набором качеств? Нет, его «приняли» в постель за какие-то действия, поступки.

Это все те мальчики, которых родители обнимали и хвалили за достижения. Которые редко слышали, что они замечательные сами по себе. Эти мальчики становятся мужчинами физически, но в мозгах ничего не меняется — они все так же завоевывают расположение через какие-то действия, а без этого — никак.

Из-за комплексов мы лишаемся настоящего удовольствия

Кадр из фильма «Лазурный берег»

Идем дальше. Бывают мужчины, которым реально нужны эти постельные «победы». Их самооценка напрямую зависит от количества половых партнеров, потому что веры в себя у них попросту нет. Женщины им «дают»? Значит, они достойные. А если им отказывают, значит, не за что себя уважать.

А самое смешное, что в парадигме таких мужчин у девушек имеются точно такие же проблемы. Если им встречается уверенная в себе дама, которая сразу говорит, что она хочет, в игры не играет и занимается любовью по собственному желанию (а не после цветов, свиданий и подарков), они тут же записывают ее в «дешевки». А вот девочка с проблемной психологией, которая изображает театр одного актера с этим самым «завоюй меня» — вот достойная женщина, сама невинность и чистота. Твоя лига, так сказать.

Самоутверждаясь через постель, комплексы никуда не уходят, а только нарастают, как снежный ком Печально получается, ведь и мужчины, и женщины из-за низкой самооценки в результате лишают себя банального удовольствия. Причем, дело не только в этом: раз за разом самоутверждаясь через постель, комплексы никуда не уходят, а только нарастают, как снежный ком. Отношения с женщинами становятся сложными и запутанными, потому, что они изначально начинались со сложностей и путаницы. И у этого нет конца.

Быть собой и ни за кем не бегать

Кадр из фильма «Особо опасны»

Единственный способ с этим завязать — это действительно прекратить бегать за женщинами. Она сказала «нет»? Окей, значит, нет. Уверенный в себе мужчина после первого отказа спокойно идет дальше. И еще — он не боится подойти к любой понравившейся девушке и этот отказ услышать. Потому, что его самооценка от женщин вообще не зависит. А в дурацкие игры он играть не будет, он не ее психотерапевт, чтобы комплексы обслуживать.

И да, каждый имеет право не понравиться. Просто так, безотносительно комплексов. Он блондин, а она любит шатенов. Ничего страшного, это никак мужчину не характеризует.

И кстати, женщины действительно любят уверенных в себе мужчин. Не в том плане, что его — за дверь, а он лезет в окно. А в том, что уверенный в себе человек ни с кем не сражается в принципе. Ему это вообще не интересно.

У меня будет лекция на тему секса и самооценки в Санкт-Петербурге и Таллине. Приходите соло или со своими женщинами, нам есть о чем поговорить.