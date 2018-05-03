Джиджи Хадид и Зейн Малик снова вместе

Многие поклонники Джиджи Хадид и Зейна Малика не поверили в окончательный разрыв пары, когда о нем было объявлено в прошлом месяце. Джиджи и Зейн даже выпустили официальное заявление, отписались друг от друга в соцсетях, но любовь все-таки оказалась сильнее. На днях они были замечены на улицах Нью-Йорка за поцелуями. К слову, Зейн уже некоторое время ходил к Хадид в гости, о чем свидетельствовали снимки папарацци возле дома супермодели. Теперь же Джиджи и ее бойфренд перестали скрывать возобновившийся роман и были пойманы уже за поцелуями. Похоже, эти двое никак не могут научиться жить друг без друга и, несмотря на все непреодолимые разногласия, вновь и вновь возвращаются друг к другу. Поклонники Джиджи и Зейна уверены, что теперь-то уж свадьба точно не за горами, а в очередную информацию о разрыве уже никто не поверит.

попкорнnews