«Они помирились?»: Джиджи Хадид и Зейна Малика застали за поцелуями

У поклонниц популярного американского певца Зейна Малика появился повод для грусти — по всей вероятности их кумир вновь несвободен. Только недавно в сети обсуждали его разрыв с моделью Джиджи Хадид, а на днях их вновь запечатлели вместе, причем в весьма интимный момент.

Поклонники обсуждают возможное воссоединение манекенщицы Джиджи Хадид и музыканта Зейна Малика. В начале марта они сделали совместное заявление о расставании, которое якобы было связано с плотными рабочими графиками и невозможностью проводить много времени вместе. В сеть попали снимки, на которых экс-влюбленные целуются у входа в дом 23-летней красавицы. Можно заметить, что инициативу проявил экс-участник группы One Direction. По данным СМИ, молодых людей видели вместе и на следующий день, потому мало у кого остались сомнения, что они помирились.

Как отмечают инсайдеры, Зейн Малик сильно переживал разрыв с возлюбленной — он похудел, выглядел печальным и даже сделал татуировку, посвященную Джиджи Хадид. Теперь многие поклонники не исключают, что в скором времени знаменитости поженятся: «Они помирились и снова вместе? Вот молодцы!» «Молодые бранятся — только тешатся». «Класс, приятно видеть их счастливыми!»

«А мне неприятно, я злюсь, почему этот красавчик с другой, а не со мной». «Их застали за поцелуями, что с того? Может, это ничего не значит еще?» «Не теряю надежды, что они все равно расстанутся и Зейн женится на мне». «Ага, ждите, мечтайте! Отличная пара Малик и Хадид, не за горами свадьба?»

Среди звезд немало пар, которые расставались, после чего возобновляли отношения. Воссоединение певицы Кэти Пэрри с актером Орландо Блумом многие изначально восприняли скептически, а теперь стало известно об их помолвке, потому не исключено, что Зейн Малик и Джиджи Хадид также объявят о намерении сыграть свадьбу.

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