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Дженнифер Лопес представила музыкальное видео на песню El Anillo
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Дженнифер Лопес представила музыкальное видео на песню El Anillo 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Несколько дней назад, во время музыкальной премии Billboard Latin Music Awards, Дженнифер Лопес представила публике свою новую песню El Anillo («Кольцо»-исп.), а уже на следующий день выпустила на нее яркий видеоклип. Менее чем за сутки новое видео поп-звезды собрало 2,5 млн просмотров.
Певица призналась, что этот клип является одним из самых любимых для нее на данный момент. «Главная идея его в том, чтобы женщины чувствовали себя королевами, а мужчины сражались за них», — говорит Лопес. Западные таблоиды предположили, что название композиции отсылает к помолвке Дженнифер и бейсболиста Алекса Родригеса, но певица поспешила опровергнуть эти слухи. «Сейчас у нас все хорошо. Я стала мудрее и позволяю событиям идти своим чередом. У нас прекрасные отношения, нам здорово вместе, а наши дети обожают друг друга», — рассказала Лопес.
попкорнnews
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