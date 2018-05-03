Беременная принцесса Монако Шарлотта Казираги отменила запланированную свадьбу 

Свадьба беременной Шарлотты и ее возлюбленного, сына французской актрисы Кароль Буке Димитрияя Рассамы должна была состояться уже в этом июне. Но сейчас же появилась информация о том, что торжество переносится на неопределенный срок. По сообщениям испанского журнала HOLA! такое решение принцесса приняла из-за грядущих родов. Второй ребенок Шарлотты должен родиться в августе. Только после этого пара и сыграет свою пышную свадьбу.
Напомним, предложение Дмитрий сделал Шарлотте в Париже. Помолвочным кольцом Казираги похвасталась в конце этого марта. Свадьба должна состояться этим летом на Сицилии, где у матери Рассама актрисы Кароль Буке есть шикарная вилла. Ранее Дмитрий Рассам был женат на модели Маше Новоселовой из Тулы.
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Фото:Global Look Press, Getty Images