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Звезды, которым приходилось врать про свой возраст (и мы их не осуждаем)
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Звезды, которым приходилось врать про свой возраст (и мы их не осуждаем) 

SNCmedia.ru 34 минуты назад
Фото: SNCmedia.ru
Меган Маркл
Невеста принца Гарри, оказывается, та еще врушка. Ради хорошей роли ей в свое время приходилось скрывать свой истинный возраст. Об этом будущая принцесса рассказывала в интервью газете The Sun: «Мне всегда твердили: „Не рассказывай о своем возрасте“. Мне 33 года и сейчас я абсолютно довольна своим возрастом. Я думаю, если у кого-то есть проблемы, значит это их проблемы, не мои». Надеемся, во время свадьбы возраст избранницы не станет для Гарри сюрпризом.
Вупи Голдберг
А вот Вупи Голдберг, как ни странно, добавляла себе несколько лет. Дело в том, что актриса хотела как можно раньше начать сниматься, но агенты отказывались с ней работать, аргументируя отказ тем, что она еще слишком молода. Но Вупи даже не думала сдаваться. Она прибавила себе сразу шесть лет и вуаля: перед ней тут же открылись все двери.
Дженнифер Лопес
В свои 48 Дженнифер Лопес выглядит так, что ей завидуют даже 20-летние. Однако были времена, когда певица пыталась немного уменьшить свой возраст. Правда вскрылась, когда Джен задержала полиция после неприятного инцидента в ночном клубе. Тогда-то и выяснилось, что она родилась в 1969 году.
Джессика Честейн
«Я никогда не скажу свой возраст, потому что я актриса, и я хочу играть персонажей разных возрастов», — заявила Джессика Честейн в одном из интервью. Википедия утверждает, что сейчас ей 41 год… Но это не точно.
Сандра Баллок
Сандра Баллок — человек достаточно прямой. Актриса старается быть честной с окружающими и с самой собой. Однако в 1992 году во время прослушивания на роль в фильме «Любовный напиток № 9» она добавила себе пару лет, иначе ее бы не взяли в проект. Сама актриса считает, что это была ложь во благо. Мы, кстати, тоже так думаем.
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