Многодетный отец из Прикамья разводится с женой, которую нашел на ток-шоу «Первого канала»

Многодетный отец Федор Мошев из Верещагино в прошлом году встретил на ток-шоу «Мужское/Женское» новую супругу Елену. Спустя полгода после свадьбы супруги подали на развод.

Более десяти лет Фёдор Мошев воспитывает сына Глеба и дочерей Ксению, Диану и Ирину в одиночку, так как его бывшая супруга Надежда ушла из семьи и не принимает участия в жизни детей.

В прошлом году 54-летний мужчина обратился к ведущим передачи «Мужское/Женское» и попросил помочь ему найти вторую половинку.

В октябре 2017 года в эфир вышел очередной выпуск ток-шоу. Во время передачи Федор Мошев выбрал себе в жены Елену. Женщина переехала к многодетному отцу в Верещагино и сыграла с ним свадьбу.

Однако после нескольких месяцев совместной жизни пара подала на развод. Об этом в эфире «Первого канала» 3 мая 2018 года рассказала сама Елена. По ее словам, Федор изначально не был расположен на серьезные отношения и постоянно критиковал ее. Кроме того, на передаче выяснилось, что мужчина вел переписку с другой участницей осеннего ток-шоу Натальей Лебедевой , которая мечтает быть вместе с многодетным отцом.

— Ему женщина не нужна, ему нужен источник, из которого можно питаться, — предположил один из экспертов передачи общественник Эмиль Авак. — Вы искусный манипулятор и вы манипулируете детьми, а это — большой грех.

— У нас («Первого канала», — прим.автора) есть устойчивое ощущение, что нас использовали. Нас сделал один человек — Федор Мошев, — сказал ведущий программы Александр Гордон . В конце прогрммы он даже отказался пожимать руку главного герою.

Ведущие также осудили поведение Федора Мошева, назвав его безответственным человеком. В свою очередь Наталья Лебедева не исключила отношений с многодетным отцом из Верещагино.

Ранее героиней программы «Мужское/Женское» на Первом канале стала Марина не менее тридцати лет прожившая без паспорта.