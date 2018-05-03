Солист группы «Доктор Ватсон» узнал правду о своем отцовстве

Многие звезды делали генетическую-экспертизу в эфире ток-шоу «На самом деле». Не исключение и солист группы «Доктор Ватсон» Виктор Щедров. Мужчина был вынужден согласиться на ДНК-тест, когда супруга заявила, что у их общего ребенка может быть другой отец. В прямом эфире Елизавета Борисенок призналась, что всю жизнь любила одного мужчину, а жила и рожала детей от другого.

Елизавета Борисенок заявила, что любила одного мужчину, а жила с другим/Фото: кадр из передачи

«Я поняла, что я его возьму в оборот. Он будет отцом моего ребенка, хочет он это или нет», — констатировала Елизавета. Слова жены повергли Виктора в шок. Он и не подозревал, что его супруга живет двойной жизнью. В студии также появился мужчина, с которым Борисенок изменяла мужу — им оказался давний приятель музыканта.

"Я пришел сюда, чтобы забрать у тебя своего сына. Я сдавал ДНК-тест. Я уверен, что Даня — мой сын. Он похож на меня…» — заявил мужчина. Впрочем, в финале эфира ему пришлось взять свои слова обратно. Как оказалось, на 99,99% именно Виктор Щедров является отцом Даниила.

Отцовство Олега, которого так любит Елизавета, не подтвердилось/Фото: кадр из передачи

Елизавету этот результат расстроил, а вот Дмитрия Щепелева — обрадовал. «Меня потрясла ваша жестокость и результаты таковы: отцовство между Олегом и Даней исключено. И я рад им», — поддержал музыканта телеведущий.