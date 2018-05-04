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Младшая дочь Глаголевой показала исхудавшую сестру
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Младшая дочь Глаголевой показала исхудавшую сестру 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
В августе прошлого года ушла из жизни Вера Глаголева. Народная артистка России долгое время боролась с онкологическим заболеванием, но об этом знали лишь самые близкие родственники. Смерть актрисы стала ударом для ее семье. У нее остались три дочери — Анна Нахапетова, Мария Нахапетова (от брака с режиссером Родионом Нахапетовым — прим. ред.) и Анастасия Шубская. Все они старались поддерживать друг друга в трудный момент.
Дочери Глаголевой живут в разных странах. Анна и Мария проживают в России, а Анастасия вскоре после свадьбы с Александром Овечкиным уехала в Америку. Несмотря на это, наследницы актрисы часто видятся друг с другом. Вот и сейчас средняя и младшая дочери артистки проводят время вместе на побережье. Анастасия на днях опубликовала фото, на котором запечатлена ее сестра. В кадре Мария лежит на шезлонге в черном купальнике. «Мать 2 детей. Бесит слегка», — написала Шубская. Она не стала скрывать, что завидует стройной фигуре сестры.
Мария Нахапетова / фото: instagram.com/stories/nastyashubskaya
Поклонники наоборот, были напуганы излишней худобой Нахапетовой. Отметим, что сейчас ей 38 лет и она воспитывает двух сыновей — десятилетнего Кирилла и шестилетнего Мирона. Вероятно поклонники были так сильно обеспокоены болезненным видом Марии, что ее сестра была вынуждена опубликовать еще одно видео. На нем средняя дочь Глаголевой сидит за столом с различными блюдами и с большим наслаждением ест. «Мои подписчики переживают, что ты не ешь», — отметила Анастасия.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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