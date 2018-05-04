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Пользователи Сети переживают за здоровье дочери Веры Глаголевой
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Пользователи Сети переживают за здоровье дочери Веры Глаголевой 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Младшая дочь покойной актрисы Веры Глаголевой, Анастасия Шубская, показала в stories своего персонального Instagram редкую фотографию своей сестры, Марии Нахапетовой. На снимке 38-летняя женщина лежит на пляже в купальнике, демонстрируя невероятно стройную фигуру.
Мать 2 детей… Бесит слегка,
— с юмором подписала звезда, добавив смеющиеся смайлы.
Поклонники звездного семейства юмора не оценили: в Сети моментально принялись переживать за Марию Нахапетову, беспокоясь, что она сильно исхудала.
Анастасия Шубская поспешила всех успокоить: женщина показала другое видео, в ходе которого ее сестра сидит за столом, полным различной еды. «Мои подписчики переживают, что ты не ешь», — улыбаясь, говорит при этом младшая дочь Веры Глаголевой.
Напомним, Мария Нахапетова — средняя дочь Веры Глаголевой. Женщина появилась на свет в 1980 году, в первом браке актрисы, с актером и режиссером Родионом Нахапетовым. Также у покойной звезды есть старшая дочь Анна Нахапетова (1978) от этих же отношений и младшая дочь Анастасия Шубская (1993) от второго брака актрисы, с бизнесменом Кириллом Шубским.
В августе прошлого года в возрасте 61 года Вера Глаголева скончалась в немецкой клинике, актриса страдала раком желудка. Похоронена на Троекуровском кладбище.
Фото: Instagram
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