Ванильный секс: плюсы и минусы

Одни восторженно называют его нежным и трогательным. Другие — скучным и незатейливым. Так какой же он на самом деле, этот ванильный секс? Из нашей статьи вы узнаете, что такое ванильный секс, какие у него плюсы и минусы.

Заниматься ванильным сексом — значит заниматься любовью. Это взаимные чувства, долгая прелюдия, ласковые слова и постель. В ванильном сексе есть только три составляющих: вы, партнер и любовь. А атрибуты фетиша, ролевые игры, секс— игрушки и много другое — просто не нужны. Американцы называют ванильным любое мороженое без добавок. Вот так вид секса без всего «лишнего» и получил свое название. Плюсы Вы сосредоточены только друг на друге В ванильном сексе нет ничего «лишнего», только вы с партнером и всепоглощающая страсть. Вас ничто не отвлекает, вы полностью растворяетесь в процессе. Долгие прелюдии, поцелуи и прикосновения — хороший способ исследовать эрогенные зоны и понять, как доставить друг другу удовольствие. Вы — герои фильма про любовь Ванильный секс — это не только вид секса, но еще и то, как вы взаимодействуете с партнером. Романтический настрой, восторженные признания в своих чувствах — вы словно герои красивого фильма про любовь. А ощутить такую сказку мечтают многие. Реанимация романтики Со временем романтика и страсть в отношениях утихают. Виной всему — рутина, бытовые проблема и повседневная суета. Вы с партнером просто могли забыть самые простые вещи: что такое романтические смс и нежные поцелуи по утрам. Попробуйте прожить неделю в стиле «ванильный секс». Говорите друг другу нежные слова, целуйтесь, уделяйте прелюдии больше времени. Так вы снова сможете почувствовать былую страсть.

Минусы Сексуальная скука Незатейливость — одна из основных характеристик ванильного секса. Под табу попадают секс-игрушки, ролевые игры и многое другое, что действительно может разнообразить сексуальную жизнь. Если постоянно заниматься ванильным сексом, можно уткнуться в сексуальную скуку. Аллергия на ваниль Люди разные: кому-то важно постоянно говорить о чувствах, а кому-то нет. У партнеров могут быть разные темпераменты, настроения, дела и мысли. А это все сильно влияет на модель взаимоотношений. Это тоже нужно понимать и принимать. Поэтому ванильный секс подходит не для всех. Теряется ценность Постоянно говорить партнеру слова любви — здорово. Но может получиться так, что из-за этого они начнут терять свою ценность. Станут чем-то само собой разумеющимся. Это вовсе не значит, что их нужно говорить раз в год, но и перерывы в ежедневных признаниях тоже нужны. Любой вид секса может быть полезен для отношений. Главное, чтобы это было дозировано и нравилось обоим партнерам. Нельзя ограничиваться только одним, ведь секс — это пространство для фантазии и чувств.