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Лучше не бывает: что такое хороший секс — 9 мнений мужчин
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Лучше не бывает: что такое хороший секс — 9 мнений мужчин 

Карельские вести 3 часа назад
Считается, что для мужчин лучший секс — это просто секс с оргазмом. На самом деле, конечно, все гораздо глубже и разнообразнее. Вот что они сами об этом говорят.
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«Это секс, когда мы чувствуем связь друг с другом, в первую очередь эмоциональную. У близости есть свои особенности, не перед каждым человеком можно раскрыться, это мощный и очень личный опыт», — Артем, 30 лет.
«Любой секс может быть прекрасным, все зависит от контекста. После романтического свидания с любимым человеком нет ничего лучше страстных поцелуев, плавно переходящих в интим. И если нас больше двух — тоже», — Семен, 28 лет.
«Лучший секс — когда мы очень сильно друг друга хотим, когда чувства ну очень острые и накрывают с головой», — Вадим, 33 года.
«Когда я спрашиваю у девушки, чего она хочет, а она отвечает: «Все, что ты хочешь, а я остановлю, если что», — значит, вечер будет прекрасным», — Елизар, 25 лет.
«Энтузиазм — когда нам обоим это нравится. Чувство свободы — когда она сидит на мне или делает то, что многим людям представляется невозможным. Общение — третий ключ к отличному сексу», — Георгий, 29 лет.
«Хороший секс — когда оба открыты, наслаждаются телами друг друга и готовы на многое. Смех, объятья, поцелуи — вот это все добавляет приятных ощущений», — Максим, 35 лет.
«Взаимный энтузиазм. Мне не нужны механические радости, секс должен быть приятен обоим. Важно понимать, чего хочется, и не стесняться просить этого», — Давид, 30 лет.
«Прекрасный секс — это когда она требует от меня «быстрее, выше, сильнее», причем без слов. Включается какая-то особая сексуальная химия», — Юрий, 29 лет.
«Хороший секс — когда мы познаем друг друга, чувствуем тепло и любовь, эмоциональную близость, получаем достаточно удовольствия, когда наши цели совпадают», — Виталий, 30 лет.
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