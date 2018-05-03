Ещё
Голую Кристину Асмус упрекнули в болезненной худобе и излишней откровенности
Далее:
Читайте также:
Ещё

Голую Кристину Асмус упрекнули в болезненной худобе и излишней откровенности 

Passion.ru 3 часа назад
Фото: Passion.ru
30-летняя Кристина Асмус — супруга Гарика Харламова, счастливая мама и обладательница идеального тела — любит эпатировать публику. Сегодня она поделилась весьма откровенными снимками, сделанными вероятнее всего после концерта.
На первом фото обнаженная актриса игриво смотрит в камеру, на втором — томно расположилась в наполненной водой и мыльной пеной ванне.
«Ну пипец», «Ночь обещает быть неспокойной», «Смело!», «Ходячий секс!», «Крис это идеальное фото! Томный взгляд, язычок мокрое тело. Если это все в живую увидеть реакция была бы только одна страсть», «А как реагирует Гарик?))», — отреагировали фолловеры.
«Был лучшего мнения…муж есть и такие фотки…это не есть красиво!», «Не понимаю зачем такие откровенные фото! вроде замужем, семья а тут такое, если я был мужем мне было бы стыдно!», — критикуют они.
«Такая худенькаяя», «Статуэтка фарфоровая», «Надо поправиться немного тебе, очень худа», — обсуждают поклонники внешность артистки. «Подстриглась и покрасилась», — отмечают они.
Фото: instagram
Passion.ru: последние новости
Эти вещи делают все хорошие пары, но стыдятся признать 8 мифов о сексе, которые все принимают за правду Все-таки не беременна? Нюша показала идеальную фигуру в бикини
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изменения Бузовой шокировали фанатов54
Женщина сделала себе соски в форме сердца
Волочкова на отдыхе скинула купальник87
Раздувшиеся губы Семенович ужаснули поклонников21
Что станет с мозгом, если похудеть6
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды
01:00
Анфиса Чехова показала, где у нее пупок
Звёзды
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
26:14
Опасность глазированных сырков: громкие скандалы
Еда
03:11
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Звёзды
03:35
Из чего на самом деле делают сыр
Еда
03:57
Названы вещи, о которых врут все девушки
Психология
04:17
Что станет с мозгом, если похудеть
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение