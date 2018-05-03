Голую Кристину Асмус упрекнули в болезненной худобе и излишней откровенности

30-летняя Кристина Асмус — супруга Гарика Харламова , счастливая мама и обладательница идеального тела — любит эпатировать публику. Сегодня она поделилась весьма откровенными снимками, сделанными вероятнее всего после концерта.

На первом фото обнаженная актриса игриво смотрит в камеру, на втором — томно расположилась в наполненной водой и мыльной пеной ванне.

«Ну пипец», «Ночь обещает быть неспокойной», «Смело!», «Ходячий секс!», «Крис это идеальное фото! Томный взгляд, язычок мокрое тело. Если это все в живую увидеть реакция была бы только одна страсть», «А как реагирует Гарик?))», — отреагировали фолловеры.

«Был лучшего мнения…муж есть и такие фотки…это не есть красиво!», «Не понимаю зачем такие откровенные фото! вроде замужем, семья а тут такое, если я был мужем мне было бы стыдно!», — критикуют они.

«Такая худенькаяя», «Статуэтка фарфоровая», «Надо поправиться немного тебе, очень худа», — обсуждают поклонники внешность артистки. «Подстриглась и покрасилась», — отмечают они.

Фото: instagram