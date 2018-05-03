Почему женщины уходят от мужчин

Алена Котович, колумнист, блогер

Моя подруга, прожив со своим Пашей восемь лет, решила уйти от него, так как поняла, что любви в их союзе нет. Паша так и не предложил официально оформить отношения, придумывая разные причины: то время сейчас неподходящее, то на работе завал, то денег нет, а штамп в паспорт мы всегда успеем поставить. Но дело было даже не в этом, Светка просто не чувствовала своего партнера рядом. Вроде вот он — сопит мирно на подушке, а для нее его нет, связь была потеряна.

Так продолжалось два года, все текло размеренным чередом: дом, работа, кухня, встречи с друзьями по субботам и секс по воскресеньям, который превратился для Светки в механику и ассоциировался только со словом «долг». Пашу все устраивало, и по-своему он любил, но не Светку, а тот комфортный и понятный уклад жизни, который та для него организовывала.

Светка поняла, что дальше будет только хуже, и ушла, а вот Паша так и не осознал, что же произошло, и до сих пор думает, что это был женский бзик, вызванный ПМС. Он позвонил мне утром того дня, когда подруга собрала чемодан и скрылась за дверью: «Она взбесилась, ведь нормально же жили, ни в чем отказа не знала. Что ей еще надо?»

Я пообещала поговорить с капризной Светкой, но понимала, что дело это безнадежное: любовь закончилась, пришло осознание, что терять драгоценную молодость на удобную жизнь без чувств глупо.

Паша долго ждал возвращения Светки и до сих пор ждет, а та потихоньку вывезла все свои вещи, стараясь с ним лишний раз не пересекаться, и начала новую жизнь.

Этим женщины и отличаются от мужчин. Для жизни с партнером нам нужна любовь и эмоции, а им — размеренность и удобство. И по-настоящему всегда уходят тихо, без скандалов, предъявления претензий и истерик. Потому что уже нечего объяснять, просто поздно. Обычно женщины пытаются достучаться до мужчин, но те этих сигналов не видят или не хотят видеть, боясь выйти из своей комфортной жизни.

Взять историю со Светкой: ведь она долго терпела (это вообще отличительная черта русских женщин — терпение), надеялась и ждала, что Паша исправится. Иногда нужно очень мало для исправления ситуации, но мужчины в этом малом не видят проблемы и думают, что такая малость не играет никакой роли. Отсюда и разочарование, которое со временем превращается в страшное слово «нелюбовь»…

И кольца, дети, деньги, ремонты, машины тогда уже не играют никакой роли. Статистика показывает, что все женщины, которые остаются жить с нелюбимыми партнерами из-за детей, потом ужасно жалеют об этом и рано или поздно разводятся. В таких семьях дети не могут быть счастливыми, видя равнодушие родителей и постоянное выяснение отношений.

Паша предпринял не одну попытку вернуть Светку, но та была непреклонна и даже машину, подаренную им, забирать не стала. Не хочет из той жизни, которая разрядила ее батарейку, иметь никаких воспоминаний. Уже начала обустраивать новую съемную квартиру, но пока не торопится вступать в новые отношения.

И этим женщины тоже отличаются от мужчин — умением, как птица феникс, возродиться, зарядить свой жизненный аккумулятор и начать все заново. Я уверена, что у Светки все получится!

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