Вынужденный целибат: что делать, если из отношений пропал секс

Все пары занимаются сексом с разной частотой. Одни готовы хоть по три раза в день, другие могут отказываться от него месяцы и даже годы. Если же это не обоюдное решение — второму партнеру обидно. Наша героиня рассказывает о своей ситуации и о том, что стоило делать в этом случае.

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«Когда несколько лет назад я рассталась с мужчиной, буквально все — от родителей до продавщицы в магазине — хотели знать почему. «Не сошлись характерами» — самое простое объяснение. И неправильное: я не хотела рассказывать о пяти годах соседских отношений без секса.

Ситуация казалась мне настолько не подходящей для дискуссий, что о ней почти никто и не знал. Она повлияла и на мое психическое здоровье, и на самооценку. И даже сейчас, спустя несколько лет и при наличии нормальных отношений, я вспоминаю те времена с содроганием и гневом. Ругаю себя, что не закончила тот роман гораздо раньше. Я вышла из него с чувством унижения и одиночества, но выяснила, что это не уникальный случай. Чему меня научили те платонические отношения?

1. Это не моя ошибка

Мы упорно считаем, что все люди занимаются сексом ежедневно, в том числе в момент загрузки посудомойки. И если партнер тебя не хочет, то виновата в этом ты сама. На самом деле — нет. Не моя ошибка в том, что бывший не хотел со мной физического контакта. Эти вопросы он должен задать себе сам.

2. Мне стоило открыться другим людям

Я никому не рассказывала об отсутствии секса, пока мы не разошлись. Но я бы точно чувствовала себя лучше, если бы призналась кому-то третьему — подруге, родным. Конечно, это неудобный повод для разговора, но что поделать. Да просто описать проблему и свое отношение к ней помогло бы.

3. Нужна помощь специалистов

Лично я считала, что обойдусь, потому что справлялась сама (как мне казалось). Но помощь может понадобиться, особенно если вы оба хотите вернуть отношения в нормальное русло.

4. Не считай это нормой

Если обоим ничего не нужно и они счастливы — отлично. Но если один человек отвергает другого, о счастье речи не идет. Если для тебя важна нормальная сексуальная жизнь, делай что-нибудь! Особенно если хочешь завести детей. Я, например, не получила возможности расширить семью в самые подходящие для этого годы.

5. Люби себя

Это не поддерживающий бессмысленный лозунг. Если тебе нравится жить вместе, но секса не хватает, можно поискать его на стороне или стать экспертом по самоудовлетворению. И когда ваши отношения наконец прекратятся, ты отправишься в новые, зная то, что любит и не любит твое тело».

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