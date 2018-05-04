8 мифов о сексе, которые все принимают за правду

Но, если одни «мифы» не очень устойчивы и зависят только от личного опыта (кто-то верит в сквирт, например, а кто-то — нет), то другие принимаются на веру почти всеми и даже вроде бы имеют научную основу. Вот с ними и будем разбираться. Отличить правду от вымысла нам помогут акушер-гинеколог, эндокринолог института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селиховаи тренер центра семейного и сексуального образования Secrets Виктория Бастрыкина.

## Миф 1.

Большинство женщин не способны к вагинальному оргазму

Наоборот, большинство женщин способны к вагинальному оргазму. Не все, правда, с ранней юности. У многих вагинальный оргазм возникает после 30 лет, раньше — у тех, кто перенес беременности и роды. Причем не так важно, естественные роды или путем операции кесарева сечения. Это связано с активностью работы половых желез, активностью рецепторного аппарата. Но если в родах были разрывы промежности, влагалища, эпизиотомия с последующим ушиванием, то, возможно, произошла травматизация ветвей полового нерва — у таких женщин вообще снижается чувствительность во влагалище. С этой проблемой приходится обращаться к врачу.

Миф 2.

Любую женщину можно довести до оргазма, если секс длится достаточно долго

Среднестатистическая продолжительность полового акта равна пяти минутам. Однако, согласно результатам исследования одного из британских секс-шопов, мужчины обозначили желаемую продолжительность секса в 20 минут, а женщины признались, что идеальный секс должен длиться около 15 минут. То есть женщинам чистого секса (с проникновением) нужно меньше, чем мужчинам! Чем чреват долгий секс? Во-первых, возбуждение может находиться на пике не бесконечно долго и постепенно сходит на нет; во-вторых, долгий секс может быть травмоопасен, если не использовать дополнительную смазку; ну и в-третьих, если вам двоим на работу к десяти, сколько там останется на сон после двухчасового марафона?

Миф 3.

Устрицы (шоколад, клубника) и прочие афродизиаки повышают либидо

Это миф.

Мария Селихова: Миф возник из-за человеческой склонности путать причину со следствием. Как правило, устрицы, шоколад, клубника и прочие гастрономические радости — это атрибут любовного свидания. Когда есть соответствующее настроение, объект желания, то либидо повышается. По этому принципу и работают афродизиаки. Если вы, сидя за компьютером и составляя таблицы в «Экселе», скушаете клубнику или шоколадку, то вряд ли ощутите прилив сексуальных желаний. Даже если регулярно в небольших количествах употреблять в пищу продукты-афродизиаки, то маловероятна активизация сексуальности.

Миф 4.

Есть определенные позы, повышающие (понижающие) вероятность зачатия

Это правда!

Виктория Бастрыкина:

Этот вопрос волнует тех, кто хочет, но не может забеременеть, и тех, кто может, но боится. Так вот, правда заключается в том, что позы, повышающие или понижающие вероятность зачатия, существуют. Но они не делают эту вероятность нулевой или стопроцентной. Например, поза стоя или наездница шансы на беременность снижают: всему виной гравитация, которая заставляет сперму стекать вниз, к выходу из влагалища. Но сперматозоиды довольно шустрые, и если уж один из них решил добраться до шейки матки, он это сделает из любой позиции.

Мария Селихова: При проблемах с зачатием очень важно, чтобы шейка матки была как бы смочена спермой и оставалась в таком состоянии хотя бы 30 минут после полового акта. Поэтому для того, чтобы планирование беременности завершилось ее наступлением, важно использовать горизонтальные позиции. И что еще более важно (для женщины) — это оставаться в горизонтальном положении еще хотя бы 20-30 минут после полового акта. Не надо принимать причудливые позы («березку», например). Надо просто полежать. А еще лучше — поспать!

Миф 5.

Первый раз всегда больно

Это миф Виктория Бастрыкина: Больно во время секса вообще быть не должно, разве что вы практикуете БДСМ. Мифы о болезненности первого полового контакта берут свое начало из сказок про девственную плеву, которую при первом сексе обязательно нужно порвать (и предъявить родственникам окровавленные простыни). На деле девственная плева оказывается скорее короной, чем сплошной перегородкой (в ней есть отверстие, и она довольно растяжима), а первый секс — частью сексуального опыта, а не жертвоприношением. Первый секс может обойтись без крови и боли, если девушка готова эмоционально и возбуждена физически, а партнер аккуратен.

Миф 6.

Размер не имеет значения

Это правда!

Мария Селихова: По крайней мере, для женского оргазма размер гениталий не особо важен. Многие «точки», стимуляция которых может способствовать оргазму, находятся либо в нижней части вагины, либо и вовсе на поверхности вульвы. Самое главное в достижении чувства сексуальной удовлетворенности — это гармония партнеров, понимание тела партнера или партнерши. Если мужчина знает и уделяет внимание определенным зонам при интимных отношениях, то женщина получит свой оргазм вне зависимости от исходных физических параметров.

Миф 7.

Пик мужской сексуальности приходится на 16-18 лет, а женской на 30-35 лет Это правда!

Мария Селихова: Есть определенная категория людей, которые сами по себе, по своей природе сексуальны.

Они сохраняют свою сексуальную привлекательность и активность на протяжении всей жизни, начиная с подросткового возраста. Другая категория людей (и таких большинство), имеет пики сексуальности: у мужчин — 16-18 лет, у женщин — 30-35 лет. Это связано с активностью желез, вырабатывающих половые гормоны, и с активностью рецепторов к данным гормонам. Возникает вопрос, а как же тогда жить с ровесниками? Просто помнить о том, что у высокоразвитых организмов (у людей, например) уровень полового влечения в большей степени зависит от психоэмоционального состояния, от симпатии, взаимопонимания и уважения, нежели от гормонов. Так что если есть любовь, душевная привязанность, то все пики сексуальности не имеют решающего значения.

Миф 8.

Секс перед соревнованиями снижает результативность спортсменов

Это… может быть правдой

Мария Селихова: Известно, что перед соревнованиями спортсменам рекомендуют воздержание. Но клинических исследований на этот счет я не встречала. Как акушер-гинеколог, могу предположить, что для достижения определенных спортивных результатов на соревнованиях от спортсменов требуется некоторая доля агрессии. А если человек физически и психоэмоционально удовлетворен, то всплеска агрессии не будет, и результат можно не получить.

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