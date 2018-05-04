«Красивая дата»: стало известно, когда Пэрис Хилтон выйдет замуж

Светская львица Пэрис Хилтон и ее жених Крис Зилка определились с датой свадьбы. Влюбленные решили пожениться в конце текущего года — бракосочетание запланировано на ноябрь. Известно, что церемония не будет скромной, ведь знаменитая американка знает толк в развлечениях.

Актриса, певица и телезвезда Пэрис Хилтон долго выбирала мужчину, с которым пойдет под венец. Избранником 37-летней знаменитости, как известно, стал 32-летний актер и модель Крис Зилка, который преподнес ей кольцо с огромным бриллиантом стоимостью $2 миллиона. Селебрити выйдет замуж 11 ноября этого года.

По данным зарубежных СМИ, дату — 11.11 — не выбирали специально. Дело в том, что в этот день в США отмечают День ветерана, потому запланированы массовые гуляния и долгий уик-энд. В сети с нетерпением ждут свадебную церемонию светской львицы, которая долгое время была одной из самых красивых и богатых невест мира: «Ой, что же будет? Даже свадьбу принца Гарри и Меган Маркл затмит церемония Пэрис Хилтон, я уверена!» «Зилка этот — отличная пара для нее».

«Хорошо, что стало известно, когда она замуж выйдет, как я жила без этой информации?» «Класс, счастья молодым! Мы тоже долго выбирала дату, чтобы красивая была, поженились 10.10.10, мне очень нравится». «Так долго жениха выбирала, ну, наконец-то свадьба не за горами!» «Красивая дата, мои поздравления».

Известно, что недавно Пэрис Хилтон вместе с женихом посещала Львов, где встретилась с местными жителями. Ей очень понравился город и она даже заявила, что ради любимого, у которого украинские корни, готова научиться готовить национальное блюдо — борщ. Пэрис и Крис всячески демонстрируют идиллию в отношениях. Хилтон считает, что гармония в их паре основана на постоянном совместном времяпровождении.

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