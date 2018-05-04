Пэрис Хилтон назвала место и дату своей свадьбы

Пэрис Хилтон и ее бойфренд, актер Крис Зилка , наконец, определились с датой и местом проведения свой свадебной церемонии. Источник, близкий к семье Хилтон, рассказал изданию Daily Mail, что свадьба пройдет 11 ноября 2018 в церкви Church of the Good Shepherd в Беверли-Хиллз.

Место и время были выбраны не случайно, ведь именно в ноябре и именно в той же церкви поженились 40 лет назад родители Пэрис. Источник говорит, что свадьба была назначена на воскресенье, так как в понедельник в США будет выходной из-за Дня ветерана, и гостям это будет удобно, а также у молодоженов будет красивая дата венчания — 11.11. Источник добавил, что Зилка готов принять католическую веру ради будущей супруги и их семьи. Где состоятся еще две церемонии, о которых ранее говорила Пэрис, пока не уточняется. Поклонники светской львицы уже гадают, каким будет ее подвенечное платье — сама Хилтон говорила, что хочет наряд в стиле диснеевской принцессы.

попкорнnews