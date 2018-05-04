Пэрис Хилтон выбрала красивую дату для свадьбы

Завидная холостячка выйдет замуж в самый популярный для бракосочетаний день.

В то, что одна из самых знаменитых тусовщиц мира Пэрис Хилтон когда-нибудь выйдет замуж, уже, кажется, никто не верил. Но в конце 2017-го красотка объявила, что встретила самую большую в своей жизни любовь и совсем скоро она и ее бойфренд, актер Крис Зилка , официально станут семьей.

Правда, никаких подробностей не последовало — поклонники ждали свадебную церемонию в феврале, на День всех влюбленных или день рождения звезды (17 февраля). А все потому, что та интриговала в своем Instagram, обещая сделать что-то грандиозное. Оказалось, что селебрити просто рекламировала свой новый трек.

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И все-таки свадьба состоится: дату рассекретили американские таблоиды. Пэрис Хилтон выйдет замуж в один из самых популярных для этого дней — 11 ноября. Церемония пройдет в калифорнийской церкви, в которой венчались родители Пэрис.

Поклонники звезды предполагают, что дата 11.11 выбрана не из-за красоты, а потому, что этот день приходится на воскресенье, за которым в Америке следует выходной понедельник — День ветерана, а длинный уикенд парочке, любящей потусить, только на руку.

Кто создаст платье для модницы, пока неизвестно. Правда, Пэрис вряд ли ограничится только одним нарядом.

Также таблоиды отметили, что парочка планирует завести детей в самые ближайшие сроки.

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