Ученые раскрыли неожиданные факты о сексе

За последние несколько лет женщины стали вести себя раскрепощеннее, а мужчины скромнее.

Ученые из штата Юта пришли к выводу, что американские женщины за последние несколько лет стали сексуально более раскрепощенными, чем мужчины. К такому выводу пришли специалисты, проанализировав данные 30 тысяч человек, собранные с 1989 и 2016 годы.

Согласно исследованиям, число представительниц слабого пола, занимавшихся сексом с 15 и более партнерами, выросло за это время с трех до семи процентов, пишет научное издание Medical Xpress.

Мужчины, напротив, стали менее любвеобильны. В сравнении с предыдущими годами представителями сильной половины не могут похвастаться победами на личном фронте и все чаще останавливаются на одной партнерше.

Проведенный социологами эксперимент также выявил, что люди, которые ведут беспорядочную половую жизнь, оказались более образованными, политически прогрессивными и проживают чаще в городах. В тоже время они менее счастливы тех, кто находится в браке.