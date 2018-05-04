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Ученые раскрыли неожиданные факты о сексе
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Ученые раскрыли неожиданные факты о сексе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
За последние несколько лет женщины стали вести себя раскрепощеннее, а мужчины скромнее.
Ученые из штата Юта пришли к выводу, что американские женщины за последние несколько лет стали сексуально более раскрепощенными, чем мужчины. К такому выводу пришли специалисты, проанализировав данные 30 тысяч человек, собранные с 1989 и 2016 годы.
Согласно исследованиям, число представительниц слабого пола, занимавшихся сексом с 15 и более партнерами, выросло за это время с трех до семи процентов, пишет научное издание Medical Xpress.
Мужчины, напротив, стали менее любвеобильны. В сравнении с предыдущими годами представителями сильной половины не могут похвастаться победами на личном фронте и все чаще останавливаются на одной партнерше.
Проведенный социологами эксперимент также выявил, что люди, которые ведут беспорядочную половую жизнь, оказались более образованными, политически прогрессивными и проживают чаще в городах. В тоже время они менее счастливы тех, кто находится в браке.
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Женский форум
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