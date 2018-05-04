Алексей Чумаков: «Жениться надо по любви»

В одном из столичных загсов состоялось бракосочетание певицы, актрисы, участницы мюзиклов Евы Бристоль и исполнителя, саунд-продюсера Николая Демидова . На росписи присутствовали родные и близкие друзья молодоженов, среди которых был замечен и лучший друг жениха Алексей Чумаков . Певец считает, что «жениться надо по любви». А любовь, по мнению Чумакова, проверяется на прочность, когда пара справляется с жизненными трудностями, находит компромиссы, преодолевает кризисы в отношениях. Так, сам Алексей и его избранница Юлия Ковальчук поженились после нескольких лет совместной жизни. С Чумаковым согласна и невеста: «Брак — это не штамп в паспорте, а состояние души, штамп в паспорте ничего не меняет», — отметила Ева Бристоль.

Кстати, Ева и Николай тоже начали жить фактической семейной жизнью гораздо раньше, чем расписались. Прежде чем узаконить отношения, они встречались больше шести лет, пять из которых провели под одной крышей. А для свадьбы влюбленные «созрели», когда поняли, что между ними глубокая и прочная связь, а не скоротечный роман, даже если он полон страсти.

Как и большинство мужчин, Николай не сразу пришел к мысли о женитьбе. «Мой холостяцкий корабль долго сопротивлялся, но капитулировал под натиском женской ласки и любви!» — признался новоиспеченный муж.