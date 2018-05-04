Мила Кунис поддержала Зои Салдану на церемонии получения именной звезды 

Ежегодно на «Аллее славы» собираются деятели голливудского шоу-бизнеса. Одни получают собственную звезду, а другие приходят, чтобы поддержать своих друзей и коллег. Сегодня выдающуюся награду за свой талант получила Зои Салдана. Поддержать актрису в этот ответственный момент пришли родственники и друзья, в числе которых оказались Мила Кунис и Эштон Катчер.
Зои Салдана появилась на мероприятии в кремовом платье и позировала перед камерами вместе со своим мужем, художником Марко Перего и тремя детьми. А вот ее звездная подружка Мила Кунис выбрала для мероприятия более простой лук: брюки свободного кроя, толстовку и ботинки на низком ходу. Поднявшись на сцену, звезда фильма «Очень плохие мамочки» сказала пару слов в адрес своей коллеги.
Мила Кунис и Эштон Катчер
Мила Кунис и Эштон Катчер
Мила Кунис и Зои Салдана
Мила Кунис
Мила Кунис и Эштон Катчер
Зои Салдана
Мила Кунис
Зои Салдана
Зои Салдана и Мила Кунис
Зои Салдана с мужем и детьми
Зои Салдана
Мила Кунис
Зои Салдана и Мила Кунис
Зои Салдана и Мила Кунис
Зои Салдана
Зои Салдана с мужем и детьми
Я восхищаюсь тобой как человеком, женой, сестрой, матерью, бизнес-вумен и актрисой. Другие видели тебя только как исполнительницу разных ролей, а я знаю тебя как работящую маму.
Напомним, что в прошлом месяце «Аллея славы» пополнилась еще одной звездочкой. Награду за плодотворную актерскую работу получила Ева Лонгория.