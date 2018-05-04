Ещё
Мила Кунис поддержала Зои Салдану на церемонии получения именной звезды
Далее:
Читайте также:
Ещё
Секрет 72-летней певицы, которая выглядит на 40
Секрет 72-летней певицы, которая выглядит на 40

Мила Кунис поддержала Зои Салдану на церемонии получения именной звезды 

Журнал ОК! 43 минуты назад
Ежегодно на «Аллее славы» собираются деятели голливудского шоу-бизнеса. Одни получают собственную звезду, а другие приходят, чтобы поддержать своих друзей и коллег. Сегодня выдающуюся награду за свой талант получила Зои Салдана. Поддержать актрису в этот ответственный момент пришли родственники и друзья, в числе которых оказались Мила Кунис и Эштон Катчер.
Зои Салдана появилась на мероприятии в кремовом платье и позировала перед камерами вместе со своим мужем, художником Марко Перего и тремя детьми. А вот ее звездная подружка Мила Кунис выбрала для мероприятия более простой лук: брюки свободного кроя, толстовку и ботинки на низком ходу. Поднявшись на сцену, звезда фильма «Очень плохие мамочки» сказала пару слов в адрес своей коллеги.
Мила Кунис и Эштон Катчер
Мила Кунис и Эштон Катчер
Мила Кунис и Зои Салдана
Мила Кунис
Мила Кунис и Эштон Катчер
Зои Салдана
Мила Кунис
Зои Салдана
Зои Салдана и Мила Кунис
Зои Салдана с мужем и детьми
Зои Салдана
Мила Кунис
Зои Салдана и Мила Кунис
Зои Салдана и Мила Кунис
Зои Салдана
Зои Салдана с мужем и детьми
Я восхищаюсь тобой как человеком, женой, сестрой, матерью, бизнес-вумен и актрисой. Другие видели тебя только как исполнительницу разных ролей, а я знаю тебя как работящую маму.
Напомним, что в прошлом месяце «Аллея славы» пополнилась еще одной звездочкой. Награду за плодотворную актерскую работу получила Ева Лонгория.
Журнал ОК!: последние новости
Беременная Ханна показала округлившийся живот в купальнике СМИ: Александр Овечкин и Анастасия Шубская ждут ребёнка Белла Хадид и Хейли Болдуин отдыхают на яхте с друзьями (фото)
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секрет 72-летней певицы, которая выглядит на 409
Женщина сделала себе соски в форме сердца
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях107
Опять за старое: Глюкоза выставила соски186
Простой тест покажет, насколько вы умны
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
07:05
Простой тест покажет, насколько вы умны
Психология
00:42
Президент США станцевал с роботами
Звёзды
04:55
Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
Еда
04:15
Секрет 72-летней певицы, которая выглядит на 40
Звёзды
00:37
Джонни Депп принуждал охранников возиться с детьми
Звёзды
01:00
Анфиса Чехова показала, где у нее пупок
Звёзды
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение