Мила Кунис поддержала Зои Салдану на церемонии получения именной звезды

Эштон Катчер. Ежегодно на «Аллее славы» собираются деятели голливудского шоу-бизнеса. Одни получают собственную звезду, а другие приходят, чтобы поддержать своих друзей и коллег. Сегодня выдающуюся награду за свой талант получила Зои Салдана . Поддержать актрису в этот ответственный момент пришли родственники и друзья, в числе которых оказались Мила Кунис

Зои Салдана появилась на мероприятии в кремовом платье и позировала перед камерами вместе со своим мужем, художником Марко Перего и тремя детьми. А вот ее звездная подружка Мила Кунис выбрала для мероприятия более простой лук: брюки свободного кроя, толстовку и ботинки на низком ходу. Поднявшись на сцену, звезда фильма «Очень плохие мамочки» сказала пару слов в адрес своей коллеги.

Мила Кунис и Эштон Катчер

Мила Кунис и Эштон Катчер

Мила Кунис и Зои Салдана

Мила Кунис

Мила Кунис и Эштон Катчер

Зои Салдана

Мила Кунис

Зои Салдана

Зои Салдана и Мила Кунис

Зои Салдана с мужем и детьми

Зои Салдана

Мила Кунис

Зои Салдана и Мила Кунис

Зои Салдана и Мила Кунис

Зои Салдана

Зои Салдана с мужем и детьми

Я восхищаюсь тобой как человеком, женой, сестрой, матерью, бизнес-вумен и актрисой. Другие видели тебя только как исполнительницу разных ролей, а я знаю тебя как работящую маму.