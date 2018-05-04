Джастин Бибер оценил новую прическу Селены Гомес

Джастин Бибер (Justin) пристально следит за жизнью Селены Гомес (Selena), поэтому он не мог не прокомментировать ее новую прическу. Как оказалось, парень огромный поклонник челок.

Специально для HollywoodLife один из знакомых Джастина поделился мнением певца о внешнем виде возлюбленной: «Ему, к сожалению, пока не удалось увидеть ее вживую, но зато он посмотрел уже все новые фотографии и сказал, что с этой прической она выглядит невероятно сексуально. Да, сейчас они не вместе, но Джастин все равно продолжает следить за ее жизнью и творчеством и готов оказывать свою поддержку».

Тем не менее, анонимные источники утверждают, что не стоит в ближайшее время ждать воссоединения парочки. Пока они лишь по одиночке наслаждаются жизнью и пытаются привести свои мысли в порядок.