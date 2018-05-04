Ещё
Опять за старое: Джастин Бибер думает, что Селена Гомес выглядит сексуально
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опять за старое: Джастин Бибер думает, что Селена Гомес выглядит сексуально 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Пару дней назад Селена Гомес (25) кардинально сменила имидж: подстригалась ещё короче и сделала челку.
все слайды
Мнения в Сети разделилась: одни заявили, что певица себя «изуродовала», а другие заявили, что ей «безумно идёт». Джастин Бибер (24) не остался в стороне и тоже высказался о новой прическе бывшей девушки!
«Джастин не видел Селену лично с тех пор, как она поменяла причёску, но он видел фотографии и думает, что она выглядит очень сексуально! Джастин вообще обожает челки», — сказал друг Джастина HollywoodLife. «Хоть они сейчас не вместе, он продолжает следить за ней и за тем, что она делает. Она навсегда будет близким для Джастина человеком», — добавил инсайдер.
Надеемся, что у Джастина все еще есть чувства к Селене, учитывая сколько раз раз они сходились и расходились. Правда, это никак не мешает ему проводить время с другими — с момента их расставания Джастин был замечен с моделью Баскин Чемпион, фотографом Чериссой Киттмер и Хейли Болдуин.
все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/opyat-za-staroe-dzhastin-biber-dumaet-chto-selena-gomes-vyglyadit-seksualno/
Peopletalk: последние новости
Зейн Малик и Джиджи Хадид снова вместе? Смотри видео! Психотреп: 5 самых несексуальных женских качеств Не все потеряно! Ченнинг Татум и Дженна Деван проводят время вместе
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В жару без белья: опасно ли это?19
Простой тест покажет, насколько вы умны12
Как погубили женщину с самыми большими ягодицами21
Гибель 23-летней модели попала на видео4
Женщина сделала себе соски в форме сердца25
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:30
Гибель 23-летней модели попала на видео
Звёзды
10:45
Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне
Психология
00:37
Простолюдинов не покормят на свадьбе Гарри и Меган
Звёзды
07:05
Простой тест покажет, насколько вы умны
Психология
00:42
Президент США станцевал с роботами
Звёзды
04:55
Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
Еда
04:15
Секрет 72-летней певицы, которая выглядит на 40
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение