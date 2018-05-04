Опять за старое: Джастин Бибер думает, что Селена Гомес выглядит сексуально

Пару дней назад Селена Гомес (25) кардинально сменила имидж: подстригалась ещё короче и сделала челку.

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Мнения в Сети разделилась: одни заявили, что певица себя «изуродовала», а другие заявили, что ей «безумно идёт». Джастин Бибер (24) не остался в стороне и тоже высказался о новой прическе бывшей девушки!

«Джастин не видел Селену лично с тех пор, как она поменяла причёску, но он видел фотографии и думает, что она выглядит очень сексуально! Джастин вообще обожает челки», — сказал друг Джастина HollywoodLife. «Хоть они сейчас не вместе, он продолжает следить за ней и за тем, что она делает. Она навсегда будет близким для Джастина человеком», — добавил инсайдер.

Надеемся, что у Джастина все еще есть чувства к Селене, учитывая сколько раз раз они сходились и расходились. Правда, это никак не мешает ему проводить время с другими — с момента их расставания Джастин был замечен с моделью Баскин Чемпион, фотографом Чериссой Киттмер и Хейли Болдуин

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/opyat-za-staroe-dzhastin-biber-dumaet-chto-selena-gomes-vyglyadit-seksualno/