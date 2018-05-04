Ложь, которая пойдет на пользу отношениям

Мама с детства внушала нам, что врать нехорошо. И мы, вроде бы, это запомнили. Но иногда бывают моменты, когда лучше все-таки соврать. Чтобы избежать ссор, истерик и разбитых сердец.

Почти в каждом тексте мы не устаем на разные голоса повторять, что доверие в отношениях превыше всего. И вдруг решили заговорить про ложь во спасение. Не волнуйтесь, мы не передумали, что с партнером важно быть честным. Просто иногда маленькая ложь может уберечь от большого скандала. Например…

Когда он купил новые очки и думает, что выглядит как Джон Леннон

Не спешите сообщать любимому мужчине, что на Леннона он, мягко говоря, не похож. Максимум на Григория Лепса , да и то с натяжкой. И вообще, эти очки идут ему как собаке пятая нога. Он же мечтал о них всю зиму! И теперь хочет носить даже в грозу и туман, потому что ему ну очень нравится. Даже если ваши представления о прекрасном очень далеки от его, можете одобрить образ, просто чтобы ему было приятно. Ну или тактично промолчите, если уж совсем не хочется обманывать. Критические замечания, которые касаются внешности и одежды, огорчают не только женщин. Мужчины бывают к ним еще более восприимчивы. Кончено, хочется иногда быть честным стилистом, но это всего лишь очки. Пусть носит, пока не надоест.

Когда он дарит вам дурацкий подарок

На самом деле, это рюкзак со слоном он купил вам от всего сердца. Ну а что, вы же любите слонов, разве нет? Сделайте вид, что в восторге от такого сюрприза. Обязательно поблагодарите и изобразите хоть немного радости. Для пущей убедительности прогуляйте слона в гости к подруге из соседнего подъезда. Через пару месяцев смело отдавайте рюкзак крестнице. Если даритель спросит, что случилось со слоном, скажите, что не смогли отказать ребенку и уступили просьбам отдать рюкзак (со слезами на глазах, разумеется). Если он хочет вас немного утешить, то взамен может купить вооон ту сумочку.

Когда вам нужно сделать что-нибудь ужасно раздражающее (ради него)

Претворитесь, что вы не совсем уж в ужасе от перспективы пойти на новогоднюю вечеринку с его коллегами. Сделайте вид, что обед у его мамы — радостное событие, а не пытка салатом и пирогом. Пойдите на маленькую жертву не с выражением мученицы на лице, а с улыбкой — да, фейковой, но все же. Только постарайтесь играть так, чтобы вам дали «Оскар», а не «Золотую малину».

Когда вы обмениваетесь (слегка) эротическими сообщениями ночью

Да, у вас есть полное право написать, что вы ложитесь спать абсолютно голой, даже если на самом деле на вас пижама с котиками. В конце концов, это просто игра. И небольшая разминка для фантазии. Так зачем быть слишком серьезным?

Когда во время секса вы задумались о чем-то другом

Ему вовсе не обязательно знать, что во время секса ваши мысли превратились в скакунов из песни Газманова и ускакали куда-то в светлую даль. Ну или что вы внезапно представили рядом с собой молодого Джонни Деппа. То, что произошло у вас в голове, может совершенно спокойно остаться у вас в голове. Вы не обязаны отчитываться о том, что подумали. Впрочем, если Джонни является вам регулярно, стоит задуматься, а с тем ли партнером вы занимаетесь сексом. Впрочем, это уже совсем другая история…