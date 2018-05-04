40% людей в возрасте 80 лет продолжают заниматься сексом

До 40% 80-летних людей сохраняют сексуальную активность, как показало исследование. 20% пожилых мужчин используют специальные лекарственные препараты для поддержки своих сил в спальне. Не стоит считать, что в пожилом возрасте сексом уже никто не занимается. Даже среди 80-летних людей до 40% сохраняют сексуальную активность, как показало исследование ученых из Университета Мичигана. Более половины людей в возрасте от 65 до 80 лет согласны с утверждением о том, что секс крайне важен для их качества жизни. 73% пожилых людей удовлетворены уровнем сексуальной жизни, при этом приблизительно 20% пожилых мужчин принимают лекарства для поддержки своих сил в постели.

«Это ещё одно подтверждение того, что интерес к занятиям сексом не исчезает в каком-то определённом возрасте, — говорят авторы исследования. — При этом сексуальное здоровье пожилых людей не привлекает такого пристального внимания экспертов, однако оно тесно связано с качеством жизни, здоровьем и общим самочувствием».

Результаты исследования позволяют предположить, что среди пожилых людей, сохраняющих хорошее здоровье, 45% придерживаются сексуальной активности. Среди тех пенсионеров, кому со здоровьем не очень повезло, сексом занимается только 22%. Люди в возрасте от 65 до 70 лет приблизительно в два раза чаще являются сексуально активными, по сравнению с теми, кто перешагнул через 70 лет. Пожилые женщины демонстрируют меньшую сексуальную активность, по сравнению с мужчинами той же самый возрастной группы — здесь соотношение составляет 31% к 51%. Половина мужчин в возрасте от 65 до 80 очень сильно или сильно заинтересованы в сексе. Среди женщин данной возрастной группы количество заинтересованных в сексе составляет всего 12%. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)