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28-летняя экс-возлюбленная Егора Крида Ксения Дели беременна от 64-летнего египетского миллиардера
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28-летняя экс-возлюбленная Егора Крида Ксения Дели беременна от 64-летнего египетского миллиардера 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Дели, которая провела в браке с Аль-Шарифом уже два года, опубликовала «беременное» фото в своем Instagram.
— подписала девушка снимок, на котором отчетливо виден ее беременный живот на уже немаленьком сроке. Фотографии с супругом девушка показывает нечасто, предпочитая собственные портреты и фото из спортзала, однако, судя по интересному положению девушки, у пары все хорошо. Судя по геотегам, пара живет в Лос-Анджелесе.
До отношений с миллиардером Ксения встречалась с певцом Егором Кридом, который сейчас ищет свою любовь на шоу «Холостяк».
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Фото:Instagram
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