С чувством юмора: Ксения Собчак выложила в сеть переписку с мужем

@xenia_sobchakС чувством юмора: Ксения Собчак выложила в сеть переписку с мужемКсения Собчак (36) и Максим Виторган (45) вместе уже пять лет. Они воспитывают полуторагодовалого сына Платона, совсем недавно молодая мама впервые показала его лицо. По словам Собчак, нет ничего лучше, чем понимать, что спустя пять лет любишь мужа все сильнее. Между супругами, как принято говорить, царит полное взаимопонимание. Что совсем не мешает им подтрунивать друг над другом. Так, Ксения Собчак поделилась парой типичных диалогов с мужем: — «Дорогая, ты в этом году почему не пошла на ММКФ?». — «Максим, потому что даже не знала, что он прошел! В этом году он тише, чем одинокие поминки!». — «Любимый, мне кажется, за последние полгода я сильно поправилась на всех этих агитациях-конференциях!». — «Дорогая, не переживай, это ты просто набрала „политический вес“! Еще пять кг -станешь тяжеловесом!»».

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 25 Апр 2018 в 5:52 PDT Фолловеры Ксении по достоинству оценили чувство юмора супругов. Многие также отметили, что хорошо бы всем мужьям подобным образом реагировать на изменения в фигуре жен: «Муж молодец! Все бы так реагировали!», «У Максима отличное чувство юмора, так держать!)», «Ребята, вы прекрасны!», «Схожее чувство юмора — показатель крепких пар, долгих вам лет совместной жизни!». Возможно, таким образом Ксения хотела прокомментировать слухи о второй беременности? Телеведущей в последнее время все чаще задают подобные вопросы, намекая на ее изменившуюся фигуру.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 17 Апр 2018 в 7:35 PDT Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 15 Апр 2018 в 9:09 PDT