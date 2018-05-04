Замуж за «папочку»: кому нужны возрастные партнеры?

Ей — 18, ему — 50. Или наоборот. Возрастные мезальянсы в супружеских парах — явление нередкое, и комбинации здесь порой встречаются самые затейливые. По умолчанию, корыстный мотив таких браков во все времена принято было считать основным, но, по слухам, бывает и любовь, которой «все возрасты покорны». Долговечно ли подобное «общежитие», какие за ним скрываются мотивы и перспективы — не считая, разумеется, надежд на статус обеспеченного вдовца?

Известный психиатр-криминалист, доктор медицинских наук, профессор Михаил Виноградов отмечает: корыстные поползновения, конечно, просматриваются часто, но, в основном, со стороны женщин. У мужчин такое встречается в меньшей степени.

«По возрастным составляющим современные браки — очень разные и очень своеобразные. Я знаю «молодого человека» 50 лет, который в 20 лет женился на женщине старше его более чем на четверть века, вместе они прожили еще 30 лет, и сейчас он — безутешный вдовец, который ни о ком и ни о чем не хочет слышать. Супруге на момент ее смерти было за 80», — рассказал эксперт «МИР 24».

Закономерный вопрос: насколько богат безутешный вдовец? Вполне обеспечен, но не это главное, отмечает Михаил Виноградов. На момент встречи оба не нищенствовали, а познакомились и сблизились на деловой почве. Ему было 20 — ей, соответственно, 50.

«Конструкция не совсем странная, а вполне психологически понятная. Молодой, не очень уверенный в себе, стеснительный юноша встречает женщину решительную, твердую, властную, они находят друг друга по психологическому контрасту. Слово «мама» в данном случае не совсем правильно — с мамами психически здоровые люди в постель не ложаться. Причем искал не столько он, сколько она. Они встретились и стали сотрудничать по каким-то деловым вопросам, она давно была в разводе, у нее были свои дети. Потом между ними возник брачный союз», — рассказал эксперт.

Соответственно, когда юноше было 30, и его окружали молодые ровесницы, его жене было уже 60. «Изменял он ей или не изменял, никому не интересно, но он был бесконечно ей предан», — говорит психиатр.

Такой положительный пример, по его словам, не единичен. «Понятие „любит не любит“ очень расплывчато, но эмоциональная привязанность, безусловно, существует. Таких пар с серьёзной разницей в возрасте, но преданных друг другу, гораздо больше, чем тех, кто женится, исходя из иных, финансовых, соображений. Еще могу отметить, что младший по возрасту муж в таких парах часто выполняет женскую роль по дому, ухаживает за детьми, стирает, гладит, делает все домашние дела, а женщина успешно ведет бизнес», — объясняет эксперт.

Обратная модель, когда девушка сильно младше своего партнера, тоже не всегда объясняется гонкой за капиталом. В основном, если мужчине 60, а женщине до 30, это брак по расчету, говорит Михаил Виноградов, но иногда женщина стремится компенсировать таким образом проблемы с собственным отцом.

«Такие девочки часто ищут себе именно «папу», а не мужа, стремясь почувствовать себя защищенными. У них, скорее, дочерние чувства, а не женская сексуальность. Но чаще они все-таки с мужчиной не по любви, а ради денег», — уверен психиатр.

В то же время, осознанное и бескорыстное решение связать свою жизнь с человеком старше часто оборачивается более крепким союзом, нежели брак «по залету» в 20 лет с ровесником, отмечает эксперт. «Молодые ровесники часто женятся „непонятно зачем“. Возможно, они сблизились на сексуальной почве, девушку, как считают родственники, „испортили“, и начинается давление, чтобы они поженились. Сами молодожены по молодости и глупости считают, что их первая любовь — на всю жизнь, но такое бывает только в кино», — говорит собеседник «МИР 24».

Получается, что чисто сексуальный контекст может оказаться менее долгоиграющим, нежели осознанное решение найти себе вторую половину с «родительской» ролью. Во всяком случае, если девушка не имела в детстве нормального отца, она четко понимает, чего именно ей не хватает в жизни, и стремится это получить, реализуя вполне конкретную модель и компенсируя реальные проблемы. И в целом эта конструкция может оказаться более жизнеспособной, чем некое бессознательное и спонтанное желание, которое сегодня есть, а завтра может исчезнуть, поясняет психиатр.

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Что удивительно, но молодая особа может связаться с «папашей» не только для реализации «дочерне-отеческой» модели, где ее опекают и о ней заботятся, но и для воплощения в жизнь прямо противоположного сценария.

Как известно, отлично выглядеть мужчины могут и в 60, и в 80 лет, но при условии, что последние полвека они провели в обнимку не со стаканом, а с гантелями и прочими атрибутами ЗОЖ. Чего про некоторых возрастных мужиков, имеющих молодых жен, никак не скажешь. Соответственно, если далеко еще не старая тетка связывается с «побитым молью» и не самым состоятельным алкоголиком, возникает вопрос: за что? Отеческой опеки и компенсации ее детских лишений с его стороны, очевидно, ждать не приходится, но при этом проглядывается невеселая перспектива спасать престарелого сожителя от бутылки и вообще играть «родительскую» роль самой.

С одной стороны, в этом случае первоначальный сценарий рушится — с другой, и этому факту есть свое «медицинское» объяснение. Подобная личная привязанность объясняется именно стремлением спасать, но при наличии определенных рычагов, чтобы «спасаемый» никуда не делся, поясняет психиатр. Если такая девушка, ориентированная на роль спасательницы, попробует реализовать свою затею на ком-то моложе себя, тот может быстро послать поднадоевшую «мамку» подальше. «Того, кто младше, спасать не от кого и незачем. Он быстро найдет, куда ему деться от „взрослой старой тетки“. А если он старше, может сложиться долговечный „опекунский“ брак», — подытожил эксперт.

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