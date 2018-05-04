Бывшая девушка Егора Крида ждет ребенка от пожилого миллиардера

Несколько часов назад 28-летняя молдаванка Ксения Дели подтвердила слухи о своей беременности, которые ходили среди ее подписчиков еще зимой. Радостной новостью она решила поделиться с подписчиками в своем «Инстаграме».