Ещё
Бывшая девушка Егора Крида ждет ребенка от пожилого миллиардера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывшая девушка Егора Крида ждет ребенка от пожилого миллиардера 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Несколько часов назад 28-летняя молдаванка Ксения Дели подтвердила слухи о своей беременности, которые ходили среди ее подписчиков еще зимой. Радостной новостью она решила поделиться с подписчиками в своем «Инстаграме».
На прикрепленном к посту фото девушка была запечатлена «в положении», судя по отметке, снимок был сделан в Калифорнии. Отметим, что модель уже почти два года является женой 64-летнего египетского миллиардера Оссамы Фати Рабах аль-Шарифа. Известно, что до замужества Дели встречалась с Егором Кридом, ей также приписывали роман с Джастином Бибером.
WomanHit.ru: последние новости
У дочери Глаголевой заподозрили серьезное заболевание Сати Казанова рассуждает о материнстве Алексей Чумаков: «Жениться надо по любви»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Блогер показала свою неприглядную сторону3
Женщина сделала себе соски в форме сердца22
Гибель 23-летней модели попала на видео1
Как погубили женщину с самыми большими ягодицами20
Тимати проехал в метро и пожалел31
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:30
Гибель 23-летней модели попала на видео
Звёзды
10:45
Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне
Психология
00:37
Простолюдинов не покормят на свадьбе Гарри и Меган
Звёзды
07:05
Простой тест покажет, насколько вы умны
Психология
00:42
Президент США станцевал с роботами
Звёзды
04:55
Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
Еда
04:15
Секрет 72-летней певицы, которая выглядит на 40
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение