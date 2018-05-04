Как противостоять микроизменам в отношениях

Она проникает в жизнь незаметно. В виде страниц незнакомых девушек в истории его браузера, переписки с «одноклассницей, которую сто лет не видел», настойчивых лайков чужому инстаграму. Это микроизмена. Ее недостаточно, чтобы разорвать отношения, но со временем неприятные эпизоды накапливаются, уничтожая доверие. Реагировать на такое поведение сложнее, чем на явное предательство. Вот как противостоять микроизменам в отношениях.

Будь готова к тому, что он скажет: «Это ничего не значит»

Главный аргумент защиты в деле о микроизмене заключается в том, что секса не было, а значит, и состава преступления тоже. Доказать, что предательство возможно и без физической близости, непросто, ведь улики не однозначны. Поставил лайк под фотографией какой-то девушки? Случайно нажал, когда листал ленту. На пяти снимках подряд? Чертов сенсор совершенно не управляем! Разумеется, пара лайков — не повод для истерик. Но когда микроизмены последовательны, они накапливаются, превращаясь в неуважительное отношение к тебе.

Парень может не понимать, что обижает тебя

Больше всего меня раздражала в бывшем парне дурацкая привычка подмигивать всем при встрече и противно прищелкивать языком. Когда он подмигивал и прищелкивал мне, это не вызывало отторжения. Но когда выяснилось, что это не проявление симпатии, а что-то вроде приветствия, я стала подозревать его во флирте с каждым прохожим. Некоторые люди просто не способны не кокетничать. Они не придают своему дружелюбному стилю общения большого смысла, и, сами того не ведая, посылают смешанные сигналы. Если твой парень веселый тип, он может даже не осознавать, что обижает тебя сальными шуточками с другими девушками. Правда эта черта характера проявляется при первом знакомстве, а не после года отношений. Если его слова «это для меня ничего не значит» звучат слишком убедительно, возможно, так оно и есть. Самое время обсудить границы и объяснить партнеру, что хорошие мальчики так себя не ведут.

Объясни, как ты себя чувствуешь

Старайся избегать обвинений, ведь это сразу поставит парня в защитную стойку. Сосредоточься на том, что ты чувствуешь. Постарайся объяснить, как его поведение отражается на ваших отношениях и что бы ты хотела от него вместо этого. Вам не нужно спорить по поводу того, считается какое-то действие изменой или нет. Гораздо важнее, как вы оба к этому относитесь. Если мужчина тобой дорожит, для него не составит труда перестать вести себя как мудак.

Убедись, что дело не в тебе

Перед неприятным разговором еще раз обдумай все, что с вами происходит, и убедись, что это не твоя паранойя. Иногда для ревности не нужно конкретного повода, если есть более глубокие причины: недоверие к партнеру, боязнь остаться одной, неуверенность в себе. Может, проблема в твоей голове, а не в его поведении. Важно допускать, что каждый способен столкнуться с изменой. Мониторинг его активности в соцсетях или телефонная слежка не снизят эту вероятность. Доверяй своей интуиции и не пренебрегай здравым смыслом.

Подумай, что может быть причиной его поведения

Когда в отношениях все хорошо, флирт с другими людьми или дружба с противоположным полом не имеют большого значения. Однако если раньше ты не замечала такого поведения за парнем, возможно, дело в его неудовлетворенности, и я сейчас не про секс. Новая подруга по переписке, тесные отношения с коллегой могут значить, что ему не хватает общения или понимания в ваших отношениях. К сожалению, любая эмоциональная близость рискует перерасти в романтическую, поэтому стоит открыто поговорить о том, что у вас происходит.

Обсудите границы дозволенного

Не понятно, когда именно стоит обсуждать границы допустимого поведения, которые, как известно, у каждого свои. Но если парень их уже нарушил, будь уверенна — время пришло. После честного разговора у него уже не будет возможности делать вид, что он не хотел тебя обидеть и делал это ненамеренно. Микроизмена не обязательно разрушит отношения, но может отдалить вас друг от друга. Если чувствуешь беспокойство, лучше прямо поговорить о том, что с вами происходит, а не мучиться догадками. Даже если речь не идет о физической близости с другой девушкой, не давай партнеру обесценивать твои эмоции и утверждать, что это норма.