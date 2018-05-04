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Юлия Топольницкая исполнила давнюю мечту
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Юлия Топольницкая исполнила давнюю мечту 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Актриса, ставшая известной благодаря клипу Сергея Шнурова «Экспонат», отметила 27-ой день рождения в американском городе, о котором раньше могла только мечтать.
Юлия призналась, что с удовольствием смотрела фильмы и сериалы, отснятые в Нью-Йорке, но местные улицы часто представлялись ей лишь как декорации к «Сексу в большом городе».
Именинница поделилась снимками с прогулки по «большому яблоку», где позирует в полосатом длинном платье и белых кроссовках на фоне небоскребов.
Юлия сообщила, что ее места сбылась только потому, что она очень сильно этого хотела. Актриса написала много слов благодарности своим родителям, брату.
Отдельно Топольницкая обратилась к супругу, в браке с которым она состоит уже 10 лет. По словам девушки, муж, готовый терпеть различные капризы звезды, во многом поспособствовал осуществлению ее мечты. Именинница посоветовала поклонникам не отказываться от своих желаний и верить в то, что они могут сбыться.
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