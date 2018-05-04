Исследование: какие мужчины нравятся женщинам и что на это влияет

Считалось, что прием гормональных противозачаточных средств и овуляция влияют на предпочтения женщин касаемо мужчин. На этой неделе в Psychological Science были опубликованы результаты нового исследования, которое оказалось значительно масштабнее предыдущих. Оно дает понять, меняются ли предпочтения женщин после приема гормональных препаратов и в чем заключаются предпочтения.

Исследование возглавил Бен Джонс , профессор Института неврологии и психологии Университета Глазго в Великобритании. Со своей командой он набрал 500 гетеросексуальных женщин, которым показывались 10 пар случайно отобранных мужских лиц. В каждой паре женщины должны были определить, какое лицо является для них более привлекательным. Одна группа женщин оценивала лица с точки зрения возможности построения долгосрочных отношений. Другая группа исходила из планов на мимолетные отношения.

Женщины проходили тест пять раз в течение пяти недель. Второй раз они проходили тесты через 6 месяцев и в третий раз возвращались для тестирования через 2 года. Задачей исследователей было доказать отсутствие влияния гормональных препаратов и овуляции на предпочтения женщин. Считается, что, принимая гормональные противозачаточные средства, женщины считают мужские лица, демонстрирующие меньше мужского гормона тестостерона, более привлекательными. Соответственно, в каждой паре мужских лиц было лицо с более мужскими чертами и лицо с более женскими чертами.

Разумеется, перед проведением каждого раунда тестирования ученые брали образцы слюны для того, чтобы понимать гормональный статус тестируемых женщин. Итог — никакой зависимости в предпочтениях от гормонального статуса обнаружено не было. Все женщины чаще всего выбирали лица с более мужскими чертами. Чуть реже так поступали те женщины, которые выбирали мужчин для краткосрочных отношений.

Женщины могут быть спокойны. Ни противозачаточные, ни менструальный цикл не влияют на предпочтения, если речь заходит о мужчинах.