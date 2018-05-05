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7 мнений мужчин о хорошем оральном сексе
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7 мнений мужчин о хорошем оральном сексе 

Карельские вести 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Всегда приятно повысить свою квалификацию в сексе, не так ли? Самый простой способ — спросить партнера, чего ему хочется, и научиться это делать. А еще можно послушать мнения других мужчин и выбрать то, что тебе точно пригодится. Вот что мужчины говорят, например, о хорошем оральном сексе.
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«Не нужно увлекаться «глубокой глоткой». Если получается, сделай разок и переходи к другим техникам. Когда это становится привычкой, уже не так интересно», — Андрей, 35 лет.
«Уделяй внимание мошонке. С ней можно делать многое, только не надо превращать в самое вкусное на свете мороженое», — Вадим, 30 лет.
«Важен энтузиазм. Нередко женщины делают минет едва ли не с отвращением, даже если вы любите друг друга. Но со скучающим видом никакого удовольствия ведь не доставишь», — Руслан, 26 лет.
«Приятно иногда почувствовать легкий массаж мошонки. Есть два варианта: круговые движения языком вокруг яичек или аккуратные действия открытыми ладонями. Аккуратные, я сказал!» — Ярослав, 34 года.
«Не забывай о руках, от них как минимум половина приятных ощущений!» — Владимир, 27 лет.
«Одна моя пассия практиковала «глубокую глотку» в момент моего оргазма. Это было незабываемо!» — Денис, 30 лет.
«Осторожнее работай языком, от удовольствия до боли — одно неосторожное движение», — Глеб, 37 лет.
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