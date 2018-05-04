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Она попросила продавца помочь слепой женщине, но не ожидала такого!
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Она попросила продавца помочь слепой женщине, но не ожидала такого! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Ко мне, представителю службы поддержки клиентов магазина, обратилась женщина, чтобы я помог слепой женщине купить все необходимое.
Я согласился и подошел к ней: «Здравствуйте, мэм!»
Женщина ответила: «Мне очень жаль, я почти слепая и не хотела бы никого беспокоить.»
Я ответил: «Не переживайте, это не проблема, я и раньше помогал слепым»
(Я повел ее за тележкой, чтобы ей было удобнее. Мы прошли и купили все продукты из ее списка. После того, как мы расплатились на кассе, женщина начала плакать)
Я спросил: «Извините, с вами все в порядке?»
Женщина ответила: «Мне очень жаль, мне так стыдно и так неудобно нуждаться в помощи.» (Мое сердце сжалось, и я утешительно потер ее руку)
Я сказал ей: «Все в порядке. Ничего страшного нет в том, что вы не можете контролировать, и нет смысла смущаться или стыдиться того, что вы нуждаетесь в помощи. Будет сложно перестроиться к новой жизни, но вы должны завести себе удивительную собаку-поводыря, и все будет в порядке…»
Женщина ответила: «Ох… спасибо тебе… Ты настоящий ангел… Ты само благословение… и я рада, что они позвали тебя помочь мне.»
Я возразил: «Нет, я просто порядочный человек, в отличие от многих других в мире. Теперь я помогу вам добраться к вашему автомобилю.»
Мы вышли на стоянку и я спросил: «Какой автомобиль я ищу?»
Женщина ответила: « Это белый грузовик, мой друг должен увидеть меня»
(Через несколько мгновений мужчина подошел и повез ее тележку, но я продолжил поддерживать за руку, так как было очень скользко)
Женщина сказала мне: «Вы так помогли мне, могу я дать вам чаевые?»
Я ответил: «Нет, все в порядке, я не могу и не хочу брать чаевые. Я помог вам по собственному желанию. Вот теперь все правильно!»
Женщина расплакалась, поблагодарила меня и обняла…
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