10 признаков того, что пора расставаться

Порой стоит остановиться и задуматься об отношениях, в которых вы находитесь. Вполне возможно, они давно себя изжили и пора двигаться дальше. Задаваться вопросом о том, являются ли ваши отношения здоровыми, абсолютно естественно. Но если некоторые перечисленные ниже симптомы покажутся вам до боли знакомыми — стоит задуматься о целесообразности их продолжения.

therichest.com 10. Если какой-нибудь дурацкий сериал вдруг кажется гораздо интереснее. Неожиданно вы начинаете проводить массу времени, занимаясь всякой ерундой, которая раньше вас вообще не интересовала, — только бы избежать интимного общения со своим партнером. Вы можете вдруг увлечься новым сериалом, найти себе новое хобби или попросту начать больше спать, но избегание «лишнего» секса — очевидный признак того, что в ваших отношениях что-то изменилось. Если вы поймали себя на том, что используете любые оправдания, чтобы не найти времени на близость, скорее всего, пришло время задать себе вопрос: почему? Если вам не хочется интима именно с вашим партнером, пора пересмотреть ваши отношения.

9. Если ваша работа начинает занимать все ваше время. Так же, как и с предыдущим пунктом: использование работы для того, чтобы проводить меньше времени со своим партнером, — очень распространенный признак грядущего расставания. Засиживаясь допоздна в офисе, вы можете просто пытаться избежать столкновения с проблемами в отношениях, поджидающими вас дома. Помните: избегание партнера не сделает ваши отношения лучше, а вот откровенный разговор о том, почему вы не чувствуете себя счастливым, очень даже может. Поделитесь своими сомнениями и послушайте, что ваш партнер скажет вам в ответ. Вы или решите проблему, или придете к совместному выводу, что вам обоим это больше не нужно. В любом случае, не стоит позволять работе занять место романтики в вашей жизни.

8. Если вы серьезно «запали» на кого-то другого. Если вы всерьез заинтересованы в новых симпатиях или, еще того хуже, уже имеете определенную кандидатуру — пришло время двигаться дальше. Сами по себе фантазии о параллельной реальности, в которой вы свободны, вполне нормальны. А вот фантазии о вашей совместной жизни с другим человеком — уже не очень. Если вы поймали себя на ежедневных мыслях о ком-то другом, время попрощаться с вашим партнером. Даже если вы уже не заинтересованы в ваших текущих отношениях, ваша вторая половина заслуживает того, чтобы вы их сначала закончили, прежде чем бросаться с головой в омут новой страсти.

7. Если один из вас изменяет. Это очень непростой вопрос любых отношений, по которому люди обычно делятся на два противоположных лагеря. Одни считают, что измена — это ужасно, и тот, кому изменяют, узнав об этом, должен немедленно прекратить отношения. Вторые верят, что измена — это лишь симптом наличия проблем в отношениях, которые можно попытаться решить совместными усилиями. К какому бы лагерю вы ни относились, помните, что измена всегда весьма болезненна для второй стороны. Измены повышают уровень стресса, беспокойства, вероятность подхватить ЗППП и, чаще всего, все-таки ведут к расставанию.

6. Если ваш партнер вас ЖУТКО раздражает. Когда ваш партнер начинает вас просто бесить — это верный признак того, что романтике в ваших отношениях пришел конец. Внезапно то, что казалось вам в вашей второй половине милым и забавным, становится просто отвратительным — будь то кусание ногтей, громкий заливистый смех или неумение мыть посуду. Когда того, что раздражает вас в вашем партнере, становится больше того, что вам в нем нравится, с отношениями пора прощаться. Обе стороны в отношениях заслуживают, чтобы их ценили и уважали. Просто представьте, например, насколько счастливее вы станете, как только перестанете наконец находить в раковине волосы.

5. Если интимные отношения стали какими-то «не такими». Мы уже знаем, что избегание секса — симптом подходящих к концу отношений. А что делать, если просто кажется, что с ним что-то «не то»? Вы можете почувствовать, что ваш партнер больше не целует вас так, как раньше, или из интима полностью ушла спонтанность, или, может быть, секс — это, собственно, единственное время, когда вы счастливы. Изменения в сексуальной жизни (качественные или количественные) говорят о том, что в ваших отношениях произошел некий сдвиг. Осталось только выяснить, в какую сторону. Часто секс является отражением того, что происходит в вашей голове. Если вы чувствуете, что вами пренебрегают, или же сами потеряли интерес — страдает ваша сексуальная жизнь и, в результате, отношения. Однако если вы не готовы «рубить сплеча» — можно обсудить изменения, которые вы почувствовали, со своим партнером — вполне возможно, он чувствует то же самое, и вам в итоге удастся разжечь страсть снова.

4. Если вы боитесь остаться в одиночестве. Мало кого хоть раз в жизни не посещала мысль: эти отношения лучше, чем ничего. Если вы поддерживаете связь только потому, что мысль о том, что придется идти на свадьбу друзей без пары или самому делать всю домашнюю работу, приводит вас в ужас, пожалуй, вам стоит задуматься о ее прекращении. Оставаться в отношениях, несмотря на скуку, отсутствие влечения, а то и вовсе оскорбления и насилие, исключительно из боязни остаться в одиночестве — плохая идея. Возможно, вы принадлежите к тем, кто «всегда был в отношениях», и просто боитесь неизвестного. Более чем когда-либо вам важно найти себя, прежде чем начать думать о том, чего вы хотите от отношений. Вам вряд ли понадобится целое путешествие в духе «Ешь. Молись. Люби», но в мире столько всего интересного, надо просто научиться им наслаждаться.

3. Если вы думаете, что ваш партнер изменится. Некоторые предпочитают находиться в нездоровых отношениях, потому что ждут, что вторая половина вот-вот кардинально изменится. Например, бросит курить, будет меньше пить, найдет наконец нормальную работу, ну или сделает волшебную операцию по смене характера. Вот вам голая правда: этого не произойдет. Если в отношениях есть некая очевидная проблема, может казаться, что ее решение все сразу магическим образом исправит. Так, например, пары, столкнувшиеся с проблемами зачатия, часто надеются, что появление ребенка немедленно «починит» всё в их отношениях. К сожалению, это не так. Если вы сидите и ждете изменений — можете паковать чемоданы. Вы как раз и станете сами тем самым изменением, которого так ждете.

2. Если вы потеряли в отношениях самого себя. Тут важно вот что: не стоит идти на бесконечные уступки и жертвы, в результате которых вы перестаете узнавать самого себя. Большинство из нас все-таки более или менее достойные индивидуумы, пытающиеся делать «как лучше». Однако если вы находитесь в отношениях, которые заставляют вас думать, что вы — плохой человек и вообще никчемное создание, пора искать пути отступления. Частые споры и ругань, чувство ревности и отсутствие сексуальной удовлетворенности способны разбудить «зверя» в каждом из нас. Но если вы чувствуете, что доброе отношение навсегда сменилось презрением — расставайтесь, пока не поздно. Никакие отношения не стоят того, чтобы сомневаться в своем характере, особенно если вы в целом уверены, что вы не такая уж плохая личность.

1. Если вы дочитали до этого момента. Если вы находитесь в здоровых отношениях, вы вряд ли будете читать про все эти признаки того, что вам пора расставаться. Если вы читаете статьи о расставании в интернете, шансы того, что ваши отношения вас не устраивают, очень велики. Хотите правду? Доверяйте своему внутреннему чутью! Ваши природные инстинкты подталкивают вас к принятию решений, направленных на то, чтобы вы оставались здоровыми и счастливыми. И если в голове у вас звенит тревожный звоночек — прислушайтесь. Только вы сами знаете, как вы ощущаете себя в тех или иных отношениях и чего вы хотите от вашего партнера.

Любите друг друга и будьте счастливы!