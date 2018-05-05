Несокрушимая связь Селены Гомез и Джастина Бибера 

Селена Гомез и Джастин Бибер — это одна из самых обсуждаемых пар шоу-бизнеса. За их отношениями следит практически весь мир. Совсем недавно пара вновь объявила о своём разрыве. Но, по словам официальных представителей музыкантов, Селена и Джастин до сих пор вспоминают друг о друге. «Селена по-прежнему очень заботится о Джастине, Он всегда будет ее первой настоящей любовью, и она все время думает о нем», — рассказывает близкий друг певицы. Селена откровенно говорит, что «он один из самых талантливых парней, которых она когда-либо встречала», а его песни певица слушает почти каждый день, говоря, что таким образом «держит его ближе к сердцу». Но и Бибер не забывает о бывшей возлюбленной, музыкант оценил её новый образ: «Джастин не видел Селену лично, когда она сделала свою последнюю причёску, но он видел фотографии, и он считает, что она выглядит безумно сексуально. Ему очень нравятся чёлки», — рассказал представитель артиста. Видимо, молодые люди даже после расставания не могут забыть друг о друге. Кто знает, может, нас ещё ждёт продолжение их отношений.