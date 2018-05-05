Ксения Дели ждет первенца от миллиардера

В свое время она снималась в клипах Кэлвина Хариса и Джастина Бибера . Модель из Молдовы Ксения Дели сделала великолепную карьеру и позировала для обложки Playboy в компании Бруно Марса . А теперь в жизни девушки наступает новый этап.

Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli)

3 Май 2018 в 9:20 PDT На днях 28-летняя Ксения опубликовала в соцсетях снимок, на котором запечатлена в ярко-желтом купальнике. И акцент на снимке — на округлившийся живот. «Благословение», — подписала модель снимок.

Поклонники за девушку очень рады: «Наконец-то решились! Давно пора!», «Вы прекрасная пара, желаю, чтобы беременность и роды прошли легко и без проблем», «Ксю молодец, плодотворно поработал твой муж, видимо, в конце прошлого года».

Напомним, в 2016 году Ксения сочеталась браком с египетским миллиардером, президентом группы Amiral Осамой Фати Рабах аль-Шарифом. Свадьба прошла на греческом острове Санторини и стала одной из самых обсуждаемых в прессе — жених не поскупился и потратил на торжество около миллиона евро.

Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli)

31 Дек 2016 в 4:45 PST Осама старше жены на 36 лет, но разница в возрасте супругов совершенно не смущает. По мнению некоторых приятелей пары, рядом с молодой и красивой женой миллиардер стал выглядеть не только моложе, но и элегантнее.