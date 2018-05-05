Розе Сябитовой запретили заниматься сексом с любовником

Главная сваха страны Роза Сябитова решилась на пластику, чтобы улучшить интимную жизнь.

Роза Сябитова не перестает удивлять откровениями. В недавнем интервью Sobesednik.ru телеведущая признавалась, что вскоре она планирует отправиться под венец с новым возлюбленным, которого нашла на Кипре. Теперь выяснилось, что своего жениха Сябитова решила порадовать не только штампом в паспорте, но и обновленным влагалищем.

На днях Роза призналась: она собирается ублажать избранника-киприота по всем направлениям. Чтобы освежить сексуальную жизнь, Сябитова решилась на интимную пластику. Сейчас сваха думает над выбором врача, который вернет ее половым органам молодость. Телеведущая уверена: после этого любимый останется с ней навсегда.

— Секс в моей жизни происходит пунктирно, — еще совсем недавно любила повторять Роза. — О создании семьи и рождении детей не думаю. Для меня сейчас главное — думать о будущих внуках.

Впрочем, после встречи с новым любовником ее планы резко поменялись. Сябитова по уши влюбилась и решила идти под венец. Предполагается, что торжество произойдет уже в нынешнем году. Роза буквально цветет — первой разительные изменения заметила Лариса Гузеева

А ведь еще совсем недавно Роза была в депрессии. Она сетовала на сексуальную жизнь, качество которой заметно снизилось. Сябитова даже созвала пресс-конференцию, на которой пожаловалась, что большинство представительниц слабого пола отказываются от интимной жизни после 45 лет. А все из-за дискомфорта и повышенной сухости в той самой зоне. Роза уверена: после операции качество секса заметно улучшится и во время близости у нее появятся такие же ощущения, как и тридцать лет н­азад.

— Интимная пластика в последнее время очень востребована среди женщин среднего возраста и выше, — говорит руководитель клиники пластической хирургии Александр Вдовин . — У женщины после сорока лет эстетический вид половых органов ухудшается. Появляется атрофия стенок влагалища, дряблость вследствие возрастных гормональных изменений. Кроме того, у рожавших дам происходит опущение стенок влагалища, появляются неприятные ощущения в области малого таза. Интимная пластика решает все эти проблемы.

После операции отличить женские органы 56-летней Розы от двадцатилетней девушки будет почти невозможно. А сама Сябитова будет способна творить в постели настоящие чудеса!

— С возрастом происходит снижение чувствительности при половом акте, — продолжает Александр. — Пластика как раз позволяет вернуть ощущения и улучшить качество сексуальной жизни.

На то, чтобы омолодить свои половые органы, Роза должна будет раскошелиться. Подобные операции стоят весьма недешево. Но гонораров, которые она получает, должно хватить.

— В зависимости от месторасположения клиники и квалификации врача в столице за подобную операцию нужно заплатить от тридцати до ста пятидесяти тысяч рублей, — говорит Александр. — Как правило, такое вмешательство делается под местной анестезией. Манипуляция длится около часа, после чего пациентов отпускают домой!

После такой процедуры Розе нужно будет строго выполнять предписания врача. Сябитова — девушка немолодая. И чтобы не допустить осложнений, надо пропить антибиотики.

— А еще две недели запрещается жить половой жизнью, — говорит Александр. — Это обязательное условие.

Но сама Роза настроена решительно, поэтому готова ко всем ограничениям. Перед новым мужем-киприотом она должна предстать во всей красе. Сябитова надеется, что с ним она проживет всю оставшуюся жизнь. Правда, перевозить его к себе не спешит.

— В нынешних отношениях я создала хорошие условия для счастья, радости и приятного времяпровождения, — говорит Роза. — Я поработала, соскучилась, захотела отдохнуть — села в самолет и прилетела. Четыре часа полета, и мы уже вместе!