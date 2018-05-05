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Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон снова вместе (видео)
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Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон снова вместе (видео) 

Журнал ОК! 1 час назад
Их заметили вместе впервые после опубликования доказательств об измене Тристана. Пара обедала в кафе TiwnHall в Кливленде. Видео с их участием опубликовал портал TMZ.
На видео видно, что Хлое улыбается и выглядит расслабленно рядом с Тристаном во время общения с его друзьями. Пара решила выйти вместе без дочери Тру, которая появилась на свет месяц назад.
Несмотря на то, что вся семья против того, чтобы Тристан и Хлое были вместе, источники говорят, что она все еще любит его.
«Ее окружение старается поддерживать Хлое. Это очень сложно, потому что, если они будут настроены категорично против Тристана, Хлое встанет на его сторону. она все еще любит его и хочет растить дочь вместе», — рассказал инсайдер.
Недавно Крис Дженнер пришла на шоу Элен Дедженерес, где поговорила о неприятной ситуации, произошедшей в их семье. Она сказала, что гордится Хлое, потому что она прекрасная мама, несмотря на скандал с возлюбленным Тристаном Томпсоном.
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