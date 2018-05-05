Хлои Кардашьян простила Тристана Томпсона после измены и снова ходит с ним на свидания

Старые обиды забыты! Хлои и Тристан снова вместе. На днях папарацци подловили пару во время того, как они вместе обедали в кафе TiwnHall в Кливленде. Журналисты портала TMZ опубликовали видео с парой. Компанию Хлои и Тристану составляли их друзья. Пара мило беседовала между собой, улыбалась и выглядела счастливой.

И хоть сами звезды не комментируют свои отношения, кажется, Хлои готова простить нерадивого бойфренда и отца своей дочери Тру. Напомним, за несколько дней до родов в Сети появилось видео того, как Тристан проводит время в компании незнакомок. Из-за этого у Кардашьян начались преждевременные схватки. Дочь пары родилась 12 апреля.

А ты могла бы простить измену любимого человека?

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Фото:Instagram