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Хлои Кардашьян простила Тристана Томпсона после измены и снова ходит с ним на свидания
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Хлои Кардашьян простила Тристана Томпсона после измены и снова ходит с ним на свидания 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Старые обиды забыты! Хлои и Тристан снова вместе. На днях папарацци подловили пару во время того, как они вместе обедали в кафе TiwnHall в Кливленде. Журналисты портала TMZ опубликовали видео с парой. Компанию Хлои и Тристану составляли их друзья. Пара мило беседовала между собой, улыбалась и выглядела счастливой.
И хоть сами звезды не комментируют свои отношения, кажется, Хлои готова простить нерадивого бойфренда и отца своей дочери Тру. Напомним, за несколько дней до родов в Сети появилось видео того, как Тристан проводит время в компании незнакомок. Из-за этого у Кардашьян начались преждевременные схватки. Дочь пары родилась 12 апреля.
А ты могла бы простить измену любимого человека?
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Фото:Instagram
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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